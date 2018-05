Matteo Renzi ai suoi | ' Tranquilli | non si tornerà a votare prima del 2020'

Matteo Renzi - dopo tre anni il dubbio sulla scelta di Mattarella : lo aveva preferito ad Amato : Tre anni fa Matteo Renzi si è ritrovato davanti a una scelta cruciale per il suo futuro politico. Nel 2015, in pieno Patto del Nazareno con Silvio Berlusconi, l'allora segretario del Pd ruppe l'...

Dario Franceschini durissimo contro Matteo Renzi : 'Esulta per la chiusura al M5s? Superficiale e sbagliato' : Rissa continua nel Pd. Prima, l'Esultanza di Matteo Renzi : 'Sono orgoglioso di aver impedito l'accordo con il M5s', ha affermato nel giorno successivo alla direzione del partito che ha sancito la sua ...

A che gioco sta giocando Matteo Renzi : La linea di Renzi porta allo scoperto le contraddizioni del M5s e le ambizioni di Di Maio, ma ributta il PD in balìa delle onde: senza una prospettiva nel breve periodo e con l'incubo del ritorno alle urne.Continua a leggere

Matteo Renzi : "Orgoglioso di aver fatto fallire l'accordo tra il Pd e i 5 Stelle" : Un lungo post su Facebook per rivendicare il no a un accordo di governo tra il Pd e i 5 Stelle. Matteo Renzi è perentorio: "Quando vedo certe capriole, sono orgoglioso di aver contribuito - insieme a tanti altri militanti - a evitare l'accordo tra il Pd e i Cinque Stelle. Lo ripeto: sono orgoglioso".Renzi critica in modo netto Beppe Grillo e Luigi Di Maio: "Per due mesi - scrive nel post - hanno fatto i bravi, "gli istituzionali". Oggi ...

Matteo Renzi a Piazza Pulita : "Chi vince deve governare - se non è capace basta che lo dica" : L'ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi è apparso questa sera in TV a Piazza Pulita su La7 con un'intervista registrata lo scorso 1 maggio, prima della Direzione del PD di oggi.Renzi, presente all'incontro odierno del PD, affronterà la questione delle polemiche sollevate dopo la sua partecipazione a Che Tempo Che Fa, quando ha di fatto chiuso la porta al Movimento 5 Stelle:Io davvero francamente non ...

Matteo Renzi - la clamorosa pugnalata di Oscar Farinetti : 'Vorrei che restasse Maurizio Martina' : Caduta massi per Matteo Renzi . Già, perché l'ex segretario Pd l'avrà pur spuntata in direzione con la chiusura al M5s, ma continua a perdere pezzi. L'ultimo è davvero clamoroso: si tratta di mister ...

Maurizio Martina - la Direzione del Pd lo conferma reggente del partito : passa la linea di Matteo Renzi : Non esiste nessuna resa, si fa politica, si cerca di definire un quadro, di ascoltarci e l'ascolto di oggi possa consentire al Pd di trovare il suo percorso in questa fase - ha aggiunto - Lunedì ...

Direzione Pd - Matteo Orfini : 'Si voterà entro le venti'. Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : Al via la tesissima Direzione del Pd, che si dovrà esprimere sull'eventuale apertura al M5s. Il finale è già scritto: non passerà. Tanto che Maurizio Martina ha detto in Direzione che 'col M5s il ...

'Sente le voci - proprio come...'. Travaglio disperato - insulto delirante a Matteo Renzi : ... si aggirava per Firenze in bicicletta a importunare i passanti e a domandare loro se volessero un governo con Di Maio ' ma nel frattempo, 'nel mondo reale, accadeva di tutto'.

Maria Elena Boschi - le telefonate ai big del Pd : 'Non possono mettere Matteo Renzi all'angolo con una manovra di palazzo' : Tra pochi minuti, la resa dei conti nella direzione Pd . Maurizio Martina , segretario reggente, promette: 'Stavolta vado fino in fondo'. Parole che gli attribuisce Repubblica , in un retroscena ...

Matteo Renzi non ha letto Machiavelli : Se l'obiettivo di Matteo Renzi era quello di arrecare un danno a Di Maio ed al Movimento 5 Stelle c'era una sola strada da percorrere: sostenere pubblicamente l'idea di un confronto con quest'ultimo per la formazione di un governo di scopo, per "senso di responsabilità" verso il Paese, le Istituzioni, visto lo stallo creatosi dopo il voto.Il governo, con ogni probabilità, non si sarebbe fatto (quel tipo di governo), ma il Movimento ...

Franco Bechis : 'Pd senza leadership - Martina è un tampone e Matteo Renzi...' : ' Maurizio Martina è un tampone '. Franco Bechis, ospite di Coffee Break, su La7, analizza il problema della leadership all'interno del Partito democratico. 'Al momento non ce l'ha. Normalmente nel Pd ...

Matteo Renzi - il brutto sospetto su Sergio Mattarella e Matteo Salvini : 'Ma perché il Quirinale...' : La domanda che gira in queste ore nei Palazzi romani è: 'Ma Matteo Salvini ha davvero qualcosa in mano?'. La risposta, spiega Augusto Minzolini sul Giornale , in realtà la conoscono solo il leader ...

Pd - retroscena devastante : Matteo Renzi - Marco Minniti mediatore con Luigi Di Maio - le 'false informazioni' al Colle : Ormai la guerra è iniziata. 'Volevano farmi fuori consegnando il partito a M5S , non ci sono riusciti'. Matteo Renzi ha dichiarato guerra al Pd prima e a Luigi Di Maio poi. E ora, assicura, 'in ...