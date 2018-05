Matteo Gentili e Alessia Prete | Grande Fratello 2018 Toto-bacio in Casa | poi la gaffe in

GF 15 : Alessia Prete pronta ad iniziare una storia con Matteo Gentili fuori dalla Casa : Grande Fratello 15: Alessia Prete pensa già al futuro insieme a Matteo Gentili fuori dalla Casa Alessia Prete e Matteo Gentili sono sempre più vicini e complici al Grande Fratello. fuori dalla Casa c’è già una buona parte di pubblico che fa il tifo per loro ma, ad oggi, nessuno dei due si è ancora sbilanciato […] L'articolo GF 15: Alessia Prete pronta ad iniziare una storia con Matteo Gentili fuori dalla Casa proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Matteo Gentili sempre più vicino ad Alessia : «È la ragazza da presentare alla mamma» : Nuovi presunti amori al Grande Fratello . Dopo la 'platonica' liaison tra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti, è il momento di Matteo Gentili e Alessia Prete. Matteo dimentica Paola Di Benedetto e si ...

Paola di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati?/ Grande Fratello e Matteo Gentili le cause? : Paola di Benedetto chiuse la porta a Francesco Monte e la riapre a Matteo Gentili? Il Grande Fratello potrebbe aver messo in crisi il rapporto tra Madre Natura e il tronista(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:31:00 GMT)

Grande Fratello - Matteo Gentili - Alessia e Mariana : nuovi intrecci amorosi Video : Fino a poche settimane fa #Matteo Gentili si leccava le ferite provocate dalla fine del rapporto con Paola Di Benedetto. Un’intensa storia d’amore durata quattro anni e interrotta alla vigilia della partenza dell’ex madre natura per l’Isola dei Famosi. Un bacio galeotto ed alcuni messaggi prima della partenza per l’Honduras avevano riacceso la speranza del calciatore. Una fiammella che la ventitreenne vicentina ha spento appena sbarcata a Cayo ...

Grande Fratello 2018/ Due nuove coppie nella Casa? Tarzan corteggia Mariana - Matteo Gentili invece... : Grande Fratello 2018, stanno nascendo nuovi amori nella Casa? Alberto Mezzetti corteggia Mariana (che vuole Luigi Favoloso?), Matteo Gentili vicino ad Alessia(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:50:00 GMT)

Matteo Gentili contro Alberto : “Spende più in preservativi che in benzina” : Grande Fratello, Matteo Gentili contro Alberto Mezzetti Tarzan: “Non rispetta le donne” Lite al Grande Fratello tra Matteo Gentili e Alberto Mezzetti, detto Tarzan. Tutto è iniziato con le accuse dell’ex fidanzato di Paola Di Benedetto nei confronti dell’imprenditore di Viterbo. Dopo che Barbara d’Urso ha elogiato Alberto per aver preso le parti di Aida […] L'articolo Matteo Gentili contro Alberto: ...

ALBERTO MEZZETTI/ Matteo Gentili attacca : "Spende più in preservativi che in altro" (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello ALBERTO MEZZETTI è l'unico concorrente ad essersi avvicinato ad Aida Nizar. Il rapporto con la spagnola lo favorirà in vista dell'eliminazione di questa sera?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:01:00 GMT)

VERONICA SATTI / La figlia di Bobby Solo vs Matteo Gentili : "Mi sono sentita umiliata" (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la figlia di Bobby Solo si schiera contro Aida Nizar, ma il pubblico almeno fino a questo momento le ha voltato le spalle non gradendo il suo personaggio. (Grande Fratello)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:57:00 GMT)

Matteo Gentili/ Flirt con Alessia Prete per dimenticare Paola Di Benedetto? (Grande Fratello 2018) : Matteo Gentili, l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto ha trovato l'amore dentro la casa più famosa della televisione? Sempre più vicino add Alessia Prete. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:42:00 GMT)

Lucia Bramieri/ Il finto flirt con Matteo Gentili e la gelosia di Simone Coccia (Grande Fratello 2018) : Lucia Bramieri, la donna è stata protagonista di uno scherzo ai danni di Simone Coccia fingendo di avere un flirt con l'ex calciatore Matteo Gentili. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:07:00 GMT)

Lucia Bramieri e Matteo Gentili flirtano e si coccolano : Simone Coccia reagisce così : Lucia Bramieri e Matteo Gentili sempre più vicini e pronti a coccolarsi. Sono queste le immagini trasmesse in diretta durante il party di ieri sera nella casa del Grande Fratello. Il presunto flirt con l'ex di Paola Di Benedetto è però uno scherzo inscenato dalla stessa Bramieri nei confronti di Simone Coccia. La donna ha fatto finta di flirtare con Matteo Gentili per provocare una reazione dall'ex spogliarellista e concorrente al concorso Più ...

Grande Fratello - Lucia Bramieri flirta con Matteo Gentili : Simone Coccia reagisce allo scherzo : Nella casa del Grande Fratello, in attesa che la produzione prenda provvedimenti contro la violenza e il bullismo nei confronti di Aida Nizar , i concorrenti cercano di ridere inscenando degli scherzi.

Alberto Mezzetti Vs Matteo Gentili/ Lite al Grande Fratello 15 - Tarzan sbotta : "Un branco contro Aida" : Alberto Mezzetti contro Matteo Gentili, nuova Lite al Grande Fratello. Tarzan si schiera dalla parte di Aida, Matteo lo attacca per le parole dette su Veronica Satti(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:30:00 GMT)

Matteo Gentili ASFALTA L'EX PAOLA DI BENEDETTO/ Nuovi retroscena a Pomeriggio 5 (Grande Fratello) : MATTEO GENTILI ha incontrato L'EX fidanzata PAOLA Di BENEDETTO: il chiarimento e le frecciatina della coppia davanti alle telecamere del Grande Fratello 2018.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 18:12:00 GMT)