MATTARELLA | GOVERNO | LUNEDÌ CONSULTAZIONI LAMPO Di Maio | “no al Colle | subito al voto”

Governo - M5s : “No a MATTARELLA - si vada subito al voto” : Governo, M5s: “No a Mattarella, si vada subito al voto” “Non sarà facile fare una ammucchiata contro i Cinquestelle”,avverte Di Maio, ma intanto, in attesa di ripercorrere perl’ennesima volta, lunedì prossimo, la salita del Quirinale, iveti incrociati sembrano convergere sul suo nome. E lui inun’intervista al “Fatto Quotidiano” torna a chiedere di tornare alvoto Continua […]

Governo - Cinquestelle : 'No a MATTARELLA - si vada subito al voto' : No a Mattarella e voto subito: è la posizione del M5s in vista delle nuove consultazioni. "Diciamo no a un nuovo Nazareno. E sarebbe ancora peggio un Governo di scopo, di tregua o con qualsiasi altra ...

Governo - Toninelli - M5S - : «No a MATTARELLA e voto subito» : Tutto questo in vista delle consultazioni che il capo dello Stato ha in calendario per lunedì , dopo i precedenti fallimenti, allo scopo di trovare una via d'uscita politica o istituzionale all'...

Governo - M5s : "No a MATTARELLA - si vada subito al voto" : "Non sarà facile fare una ammucchiata contro i Cinquestelle",avverte Di Maio, ma intanto, in attesa di ripercorrere perl'ennesima volta, lunedì prossimo, la salita del Quirinale, iveti incrociati sembrano convergere sul suo nome. E lui inun'intervista al "Fatto Quotidiano" torna a chiedere di tornare alvoto

Governo : Toninelli - M5S - - no a MATTARELLA e voto subito : "Questi governi tecnici, di tregua, di transizione, del presidente sono fatti per tirare a campare, preferisco andare a votare". Così a Radio Anch'Io il capogruppo al Senato del M5S Danilo Toninelli. "...

Salvini pensa all'incarico di governo ma non convince MATTARELLA : L’intricata situazione sulla composizione del prossimo governo nazionale, non sembra trovare ancora soluzione. La direzione del Partito Democratico convocata oggi ha messo la parola fine al dialogo con i 5 stelle; mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cerca una soluzione per evitare che si torni a nuove elezioni senza una nuova legge elettorale. Si rischierebbe infatti di avere un risultato similare a quello maturato il 4 marzo ...

Governo - MATTARELLA : nuovo giro di consultazioni lunedì. Si va verso preincarico a Salvini : Angelo Becciu richiesto dai cronisti di un commento sulla fase politica di stallo. 'Noi ha precisato siamo spettatori, auguriamo e preghiamo che al più presto si trovi la soluzione migliore per il ...

Trattative governo - pace 'armata' in casa PD : MATTARELLA dà l'incarico? [LIVE] Video : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, se partiti arriveranno ancora soltanto dei veti e dei no, per Sergio Mattarella è arrivato il momento di mettere in campo il suo esecutivo. L'obiettivo del Presidente della Repubblica sarebbe quello di realizzare delle consultazioni lampo, affidando l'incarico ad un uomo delle istituzioni, un tecnico, un esperto di conti, che potrebbe ricevere l'incarico gia' nella giornata di ...

Governo di tregua poi voto a ottobre : perché secondo MATTARELLA è l'ipotesi "peggiore" : Dopo due mesi di calma serafica dal Colle inizia a trapelare insofferenza. Ultimo giro di consultazioni I partiti hanno i giorni contati. Le loro liti, i veti, gli insulti, i finti accordi, le lotte intestine...

Governo di tregua - MATTARELLA pronto al piano B. E spunta l'ipotesi Lucrezia Reichlin : ...di tregua o di emergenza per arrivare almeno a fine anno e che al Quirinale si proverà a comporre se ci sarà la disponibilità dei partiti a sostenerlo in modo da evitare che la crisi politica non ...

Trattative governo - pace 'armata' in casa PD : MATTARELLA dà l'incarico? [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, se partiti arriveranno ancora soltanto dei veti e dei no, per Sergio Mattarella è arrivato il momento di mettere in campo il "suo" esecutivo. L'obiettivo del Presidente della Repubblica sarebbe quello di realizzare delle consultazioni lampo, affidando l'incarico ad un uomo delle istituzioni, un tecnico, un esperto di conti, che potrebbe ricevere l'incarico già nella giornata di ...

Lunedì nuove consultazioni di MATTARELLA - martedì si prova un governo : Dopo due mesi di stallo, Lunedì al Quirinale il giorno della verità con un altro giro di consultazioni lampo, che si concluderà con gli incontri con i presidenti di Camera e Senato - Questo il ...

il tassello : lunedì nuove consultazioni di MATTARELLA - martedì si prova un governo : Dopo due mesi di stallo, lunedì al Quirinale il giorno della verità con un altro giro di consultazioni lampo, che si concluderà con gli incontri con i presidenti di Camera e Senato - Questo il ...

il tassello che mancava : lunedì nuove consultazioni di MATTARELLA - poi martedì si prova un governo : Dopo due mesi di stallo, lunedì al Quirinale il giorno della verità. Il Capo dello Stato ha convocato i partiti per un giro di consultazioni lampo, che si concluderà con gli incontri con i presidenti ...