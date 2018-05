Massimo Boldi e Christian De Sica insieme per il nuovo cinepanettone Amici come prima

Amici come prima - Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme : Ora è ufficiale: Massimo Boldi e Christian De Sica tornano a lavorare insieme, tredici anni dopo l’ultimo cinepanettone di coppia (Natale a Miami, uscito nel 2005). Succederà nei prossimi mesi, quando i due attori che hanno costruito una fortuna coi cinepanettoni si riuniranno sul set per le riprese di Amici come prima, il film in uscita nel periodo natalizio prodotto da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film. De Sica si ...

Massimo Boldi - le figlie Manuela e Marta : "Loredana De Nardis? Papà le ha dato il mondo" : Sta diventando una vera e propria saga quella della rottura tra Massimo Boldi e Loredana De Nardis. Dopo il botta e risposta, degli ultimi giorni, tra i diretti interessati, oggi, al settimanale Spy, parlano le figlie dell'attore, Manuela e Marta, per chiudere il cerchio attorno alla vicenda: È stata una doccia fredda per tutti. Io non conosco bene lei, ma provo un dispiacere enorme per mio Papà, per il modo in cui è stato trattato dopo ...

Massimo Boldi - parla l'ex compagna Loredana : "Non stiamo più insieme dal 2015" : Qualche giorno fa, Massimo Boldi in un'intervista al Corriere della Sera aveva raccontato di essere stato tradito dalla compagna, Loredana De Nardis, che dopo 14 anni di relazione l'aveva lasciato per un amico. Oggi la donna ha inviato al quotidiano una richiesta di rettifica, specificando che lei e Boldi sono separati da tempo, e il loro legame è durato fino a gennaio 2015, senza mai convivere. ...

Massimo Boldi e la “soap” con la ex fidanzata. Lui : “Lei con un altro - stavo troppo male”. Lei : “Il nostro legame è finito nel 2015” : Solo qualche giorno fa, Massimo Boldi si diceva scioccato per aver scoperto da alcune foto scattate da Dagospia del tradimento della sua compagna, Loredana De Nardis. Nelle immagini, la donna è insieme a un altro uomo che Boldi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha definito “un amico, ma non caro”. “Io all’inizio stavo troppo male, non ho fatto niente – ha raccontato Boldi al quotidiano – Poi mi ...

