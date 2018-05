Marsiglia | tra miliardari e piloti | ecco cosa fanno i giocatori dell' ultima finale europea

E' 1-1 tra Arsenal e Atlético. Il Marsiglia di Garcia vince 2-0 : Ai Gunners non basta giocare 80' con l'uomo in più: in gol al 61' con Lacazette, si fanno rimontare in contropiede da Griezmann nel finale. Al Vélodrome, la squadra di Rudi Garcia batte 2-0 il Salisburgo che aveva eliminato la Lazio ai quarti