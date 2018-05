“Mariana…” Gf | lo strano blackout della diretta Luigi e Veronica si avvicinano alla

caffeinamagazine

: Accendo La5 e Mariana in costume mentre si asciuga i capelli, strano #Gf15 - valeoppala : Accendo La5 e Mariana in costume mentre si asciuga i capelli, strano #Gf15 - LaFe10567374 : Mariana non sta capendo... Strano, non è da lei...#GF15 - xocrvcio : strano ma vero: mariana si copre e diventa super intelligente talmente tanto da capire addirittura che alberto è un… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Mariana Falace, unaconcorrenti più discusse dell’edizione del Grande Fratello di quest’anno. Ed è ancora lei a creare scompiglio. Solo pochi giorni fa la giovane è finita nel mirino dei telespettatori in seguitonomination fatta ai danni dell’amica Patrizia Bonetti che poi ha anche perso al televoto: la prima ha negato categoricamente di averla votata, dando poi la colpanew entry Aida Nizar. Non ha detto la verità neppure dopo il comunicato del Grande Fratello che scagionava la spagnola, ma ha avuto anche il coraggio di dire: ”Mi manca Patty”. Sfacciata e pure un po’ falsa perché a Matteo Gentili ha detto una clamorosa bugia: ”Io so chi l’ha nominata, è stata. Sono sicurissima, se lo dico è perché ne sono certa. Però questa cosa da qui non deve uscire”. Ma la Bonetti ha scoperto la verità e sui social non ...