Manifatturiero | diamo la caccia al mercato giusto | quello del consumatore finale

(Di venerdì 4 maggio 2018) Ricapitoliamo. Il nostro sistemaè il secondo d’Europa; il nostro sistemaè il massimo responsabile della nostra crisi economica e della grave disoccupazione, specie giovanile; il Paese è in forte sofferenza, non solo economica ma addirittura sociale, eppure delle ragioni specifiche per le quali questo sistema è in crisi profonda nessuno si rende conto. Tutti, nessuno escluso, sparano grandi sentenze, fra poco arriveremo a scomodare pure il Vangelo e la Bibbia. A mio modesto avviso, le ragioni vere sono molto vicine a noi ma non le ve. Ma come si compone il nostro sistema? Come vive? Come si procura la linfa vitale, cioè gli ordini, le commesse? Facciamo un piccolo salto presso il sancta sanctorum del sistema: il Mise, Ministero dello Sviluppo Economico. Qui dovrebbero sapere tutto, in realtà non solo non sanno granché ma hanno ...