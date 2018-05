Maltempo su molte regioni - sopratutto al Centro-Nord. Cresce il livello dei fiumi in Piemonte : Roma - Il vortice mediterraneo che da giorni staziona intorno all'Italia è responsabile di diffuse condizioni di Maltempo a fasi alterne su molte regioni, in particolare al Centro-Nord e Sardegna che sono le zone più coinvolte. NORD: La pioggia battente che interessa il Piemonte ha favorito accumuli pluviometrici solo dalla mezzanotte di oltre 60mm sulle vallate cuneesi che, sommate a quelle delle 24 ore precedenti, raddoppiano ...

METEO sino 8 Maggio : acuto Maltempo - in molte regioni fase burrascosa [in aggiornamento] : METEO DAL 2 ALL'8 Maggio 2018, ANALISI E PREVISIONE È in atto un netto peggioramento delle condizioni METEO su gran parte d'Italia per l'approssimarsi di un vortice ...

METEO sino al 12 MAGGIO : episodi di Maltempo con TEMPORALI in molte regioni : POSSIBILE EVOLUZIONE METEO sino AL 12 MAGGIO Da giorni evidenziamo la possibilità di avere la prima decade di MAGGIO probabilmente condizionata dall'instabilità atmosferica ...

Meteo - cede l’anticiclone : weekend con Maltempo su molte regioni e temperature in calo : Sarà un weekend caratterizzato da temporali via via più frequenti e intensi e un calo delle temperature soprattutto al Nord-Ovest, dove il termometro scenderà di 7-8 gradi. Ancora caldo al Sud, dove resiste l’alta pressione.Continua a leggere

Meteo : torna il Maltempo in molte regioni italiane. Prevista neve sulle Alpi : Al Nord-Ovest pioggia in arrivo già dalla mattina di oggi. Poi il cattivo tempo si estenderà gradualmente anche a Emilia, Toscana, Nord-Est, Sardegna e, verso sera, Sicilia. E da domani piogge diffuse in tutto il Settentrione, oltre che sulle isole.Continua a leggere

Maltempo - molte banchine del Tevere inagibili : inondate da acqua : Restano ancora molte le banchine del fiume Tevere inagibili a causa dell’ondata di Maltempo culminata con la pioggia e la neve delle scorse settimane. Dall’Isola Tiberina fino a Ponte Garibaldi le banchine risultano infatti transitabili, mentre da Ponte Giuseppe Mazzini fino a Castel Sant’Angelo ed oltre la maggior parte degli argini risulta completamente inondato dall’acqua confluita nel Tevere complice il Maltempo e lo ...

Maltempo - Municipio Roma I Centro : rami spezzati e alberi caduti in molte zone : “Da questa mattina i cittadini continuano a chiamare i nostri uffici per segnalare rami e alberi crollati a causa dell’abbondante nevicata della scorsa notte. Numerose le segnalazioni a Prati: Via dei Gracchi, Via Orsini, Piazza Cola di Rienzo, Via Giannone, dove tutte le piccole alberature appaiono completamente piegate sotto il peso della neve. E ancora Viale Platone, Via Fasana nella zona di Via Trionfale e Piazzale Clodio“: ...