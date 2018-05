Maltempo | scuole chiuse domani 5 maggio in diversi comuni della provincia di Oristano

Maltempo - allerta nel Cuneese : scuole chiuse a Mondovì : scuole chiuse domani a Mondovì per l’allerta Maltempo. Lo ha deciso in via precauzionale l’amministrazione comunale, dopo che l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha aggiornato il bollettino meteo, che prevede ancora pioggia, con un peggioramento delle condizioni, nelle prossime 36 ore, e un livello 2 di criticità. A preoccupare sono soprattutto i corsi d’acqua. L'articolo Maltempo, allerta nel ...

Maltempo Sardegna : situazione in miglioramento dell’Oristanese - scuole chiuse in quasi tutta la provincia : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito nelle scorse ore la provincia di Oristano, la situazione è ora in miglioramento. Osservati speciali il Rio Mogoro e i canali del Terralbese, come anche il Tirso. Questa mattina il Comune di Uras ha reso noto che si è proceduto a un “sopralluogo; il Rio Craccheras e il Rio Thamis sono tornati a livelli quasi normali. La portata del Rio Mogoro e’ regolare e attualmente non desta ...

Maltempo : domani 3 Maggio scuole chiuse a Ragusa e in altri Comuni [ELENCO] : domani scuole chiuse a Ragusa, Comiso, Vittoria e Santa Croce Camerina a causa delle previsioni meteo avverse: il bollettino della Protezione civile regionale parla di situazione di criticita’ gialla. la decisione e’ stata adottata dai sindaci dei quattro Comuni. A Vittoria gia’ da oggi, per il forte vento, era stata disposta la chiusura di cimiteri e villa comunale, e cosi’ sara’ anche domani. A Ragusa sospesi ...

Maltempo - codice rosso in Sardegna : domani 3 maggio scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Forte Maltempo in Sardegna, dove in ottemperanza all’allerta rossa per rischio idraulico emanata dalla Protezione Civile, i Sindaci dei Comuni di seguito elencati, hanno ordinato la chiusura delle scuole per la giornata di domani giovedì 3 maggio: Arzachena Olbia Oristano Calangianus Tempio Budoni L’elenco sarà aggiornato live. L'articolo Maltempo, codice rosso in Sardegna: domani 3 maggio scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO ...

Sardegna devastata dal Maltempo : scuole e cinque statali chiuse - 14 pastori portati in salvo : Ondata di pesante maltempo in Sardegna flagella il Nuorese e la bassa Gallura: cinque statali chiuse, lezioni sospese nelle scuole, pastori tratti in salvo e crolli di calcinacci. Le zone più colpite ...

Maltempo Sardegna : scuole e sottopassi chiusi in provincia di Oristano - aziende isolate : In provincia di Oristano, scuole chiuse a Terralba, San Nicolò d’Arcidano e Uras, dove si registrano criticità legate alle piogge che da ormai 24 ore stanno colpendo l’area dell’Oristanese e del Medio Campidano, nella zona di Guspini (Su). Numerose le chiamate alla centrale dei Vigili del Fuoco, che stanno intervenendo in diverse situazioni critiche. Il sindaco di Terralba ha firmato l’ordinanza di chiusura per ...

Maltempo : scuole chiuse in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 2 MAG - E' ancora allerta Maltempo in tutta la Sardegna, dove continua ad imperversare la pioggia che non ha dato tregua durante tutta la notte, soprattutto nella parte del centro ...

Maltempo Basilicata : situazione verso la normalità ma a Potenza le scuole rimangono chiuse domani 24 marzo : La situazione in Basilicata tende la miglioramento, a seguito delle intense precipitazioni nevose di ieri: le scuole sono rimaste chiuse oggi in numerosi Comuni, tra cui le città capoluogo Potenza e Matera. Non si segnalano disagi particolari sulla viabilità principale mentre sulle strade cittadine dei Comuni maggiormente colpiti si rilevano ancora criticità. Dopo una riunione in Prefettura il sindaco di Potenza Dario De Luca ha deciso di tenere ...

Maltempo : il 23 marzo niente scuole chiuse a Campobasso : Dopo lo stop di oggi dovuto al Maltempo, domani 23 marzo scuole aperte a Campobasso. La decisione e’ stata presa nel pomeriggio dal sindaco Antonio Battista. Intanto, fa sapere Palazzo San Giorgio, la sala operativa presso la Sea, il gestore del servizio di sgombero neve, restera’ aperta. In caso di particolari necessita’ o di pericolo i cittadini possono contattare il numero verde 800993380. L'articolo Maltempo: il 23 marzo ...

Maltempo : scuole chiuse domani 23 Marzo nel Vallo di Diano : scuole chiuse domani in quasi tutti i comuni del Vallo di Diano e del Tanagro, a sud di Salerno, a causa della neve. La sospensione delle lezioni (anche questa mattina numerose scuole sono rimaste chiuse), si e’ resa necessaria a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che per tutta la giornata di oggi si sono abbattute sui territori comunali dei due vasti comprensori del Salernitano. Nei centri montani la neve ha superato i ...

Maltempo - torna la neve : scuole chiuse nelle aree del Sannio : scuole chiuse in diversi comuni della provincia di Benevento a causa della neve che è tornata a posarsi nelle zone dell’Alto Sannio e del Fortore, dove si registrano disagi alla circolazione anche a causa del ghiaccio. Alla neve si è aggiunto anche un forte vento. Nel Fortore si registrano disagi agli utenti provocati dalle linee elettriche danneggiate dal ghiaccio e dal forte vento. L'articolo Maltempo, torna la neve: scuole chiuse nelle ...

Maltempo Puglia : neve sui Monti Dauni e sul Gargano - chiuse alcune scuole : In provincia di Foggia la neve torna a imbiancare i paesaggi: nevica in numerosi comuni dei Monti Dauni e del Gargano ma non si segnalano disagi o difficoltà alla circolazione stradale e alla popolazione. Nevica in Comuni garganici come Monte Sant’Angelo e Foresta Umbra. Segnalati fiocchi ad Accadia, a Monteleone di Puglia, ad Alberona e a Rocchetta Sant’Antonio: in questi due ultimi Comuni i sindaci hanno deciso la chiusura delle ...

Maltempo - Basilicata coperta dalla neve : scuole chiuse a Potenza e a Matera : Un’intensa nevicata sta interessando dalla notte scorsa la città di Potenza, dove oggi, in seguito alla decisione presa ieri sera dal sindaco, Dario De Luca, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Lo stesso provvedimento di chiusura delle scuole è stato preso da numerosi altri sindaci lucani, anche in provincia di Matera. A causa della forte nevicata (diverse decine di centimetri, con temperature vicine allo zero) sono ...

