Maltempo Sardegna | ancora disagi nel Sulcis | allagamenti a Carbonia 

Situazione Maltempo in Sardegna : forti disagi ed allagamenti : Permane l’allerta maltempo in diverse aree della Sardegna. Nell’Isola si registrano notevoli disagi. Le aree maggiormente colpite sono il Sulcis, nelle

Maltempo - nuove piogge in Sardegna : situazione critica per gli allagamenti : Qualche ora di sereno nella tarda mattinata aveva fatto sperare che il peggio fosse passato. Ma tra le 13 e le 14 il cielo si e’ di nuovo coperto ed a Oristano e nel Terralbese e’ tornata la paura. Una serie di violenti acquazzoni ha infatti creato allarme, in particolare nei centri abitati e nelle campagne di Marrubiu e di San Nicolo’ d’Arcidano. A Marrubiu si sono registrati allagamenti in diverse strade. In alcune il ...

Maltempo Sardegna : allagamenti nell’Oristanese : Nuovo allarme Maltempo in provincia di Oristano. Un forte acquazzone, poco dopo le 13, ha allagato parte dei centri abitati di Marrubiu e San Nicolo’ d’Arcidano. “Sono stati 15 minuti di pioggia intensissima, da far paura”, ha dichiarato il sindaco di Arcidano Emanuele Cera, che ha lanciato l’allarme per la situazione del Flumini Mannu: “Sotto il ponte, quasi scavalcato dall’acqua, si è creata una diga ...

Maltempo Sardegna : camperisti soccorsi dai carabinieri : Improvvisi e violenti temporali nella notte in Sardegna: innumerevoli i danni e i disagi. Oltre a Fluminimaggiore e Iglesias, si segnalano criticità anche ad Arbus, sulla costa sudoccidentale, e Carbonia, nel Sulcis: intervento, nel primo caso, per i carabinieri della Compagnia di Villacidro, per soccorrere tre camperisti rimasti bloccati tra due corsi d’acqua ingrossati. L'articolo Maltempo Sardegna: camperisti soccorsi dai carabinieri ...

Maltempo - lanciato Allerta arancione su Abruzzo - Marche e Sardegna : Roma - La perturbazione di origine atlantica che staziona da qualche giorno sull'Italia continuerà anche nelle prossime ore a determinare condizioni di instabilità su buona parte del Paese, portando piogge e temporali da nord a sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova Allerta meteo: l'avviso prevede in queste ore il persistere di precipitazioni diffuse, ...

Maltempo Sardegna : acqua non potabile e Oristano : A seguito di una nota del Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della Azienda socio sanitaria che certificava la non potabilità dell’acqua che alimenta l’acquedotto di Oristano, a causa delle piogge copiose dei giorni scorsi, il sindaco ha firmato una ordinanza che vieta l’uso potabile e per scopi alimentari dell’acqua distribuita da Abbanoa su tutto il territorio della città e delle frazioni esclusa quella di ...

Maltempo Sardegna : albero crolla in strada all’ingresso di Oristano : Notte di Maltempo in provincia di Oristano: si registrano scantinati allagati tra Terralba, Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano e un grosso albero caduto sulla SS388 a causa del vento e del terreno saturo d’acqua. La situazione più critica si segnala nel Terralbese. Sulla SS388 all’altezza del cimitero di Silì (frazione di Oristano) un albero è crollato sulla carreggiata bloccando il traffico su una corsia di marcia. I Vigili del ...

Maltempo in Sardegna : nubrifagi e allagamenti nel Sulcis Iglesiente : Maltempo in Sardegna: nubrifagi e allagamenti nel Sulcis Iglesiente Il ciclone mediterraneo non dà tregua all'isola. Strade allagate e smottamenti si registrano nell'area compresa tra Gonnesa e Fluminimaggiore. A Iglesias sono stati evacuati gli abitanti della frazione mineraria di San Benedetto. LE FOTO - LE PREVSIONI ...

Maltempo Sardegna - nubifragio a Iglesias : in corso l’evacuazione della frazione San Benedetto : A causa degli effetti di un nubifragio che ha colpito l’area nella notte, è in corso l’evacuazione preventiva da parte dei Vigili del Fuoco, Protezione civile, Carabinieri, Polizia e Forestale degli abitanti di una frazione di Iglesias (Sud Sardegna), San Benedetto: ci sarebbero problemi di stabilità dei costoni rocciosi e degli scavi minerari. L'articolo Maltempo Sardegna, nubifragio a Iglesias: in corso l’evacuazione della ...

Maltempo Sardegna - nubifragio a Fluminimaggiore : gravi danni - “una vera e propria bomba d’acqua che non ci aspettavamo” : nubifragio nella notte a Fluminimaggiore (Sud Sardegna): il Rio Mannu ha esondato in più punti ed ha allagato il Paese. Le strade sono invase dal fango. L’Anas ha chiuso la Ss 126 in entrambe le direzioni nel tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias). Allagata la piana di Portisceddu, verso lo sbocco a mare del Rio Mannu. Il Sindaco Nando Pellegrini ha spiegato all’Adnkronos che ha “ordinato la chiusura ...

Maltempo - allagamenti in Sardegna : chiusa la statale Sud occidentale Sarda : Anas rende noto che sulla SS126 Sud occidentale Sarda è chiuso in entrambe le direzioni a causa di allagamenti, dovuti alle forti piogge, il tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias) nella provincia di Carbonia-Iglesias. Le deviazioni sono indicate in loco. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza. L'articolo Maltempo, allagamenti in Sardegna: chiusa la statale Sud ...

Maltempo - tragedia sfiorata in Sardegna : un masso frana sulla statale - Castelsardo tagliata in due : Grande paura in Sardegna, dove stamani a Castelsardo a causa del Maltempo, lungo la statale 200 che collega il comune con la frazione di Lu Bagnu, un masso di grosse dimensioni è caduto dal costone sovrastante sulla carreggiata, in località Punta Spinosa. Fortunatamente la strada era già stata chiusa la traffico da martedì sera, dopo che una frana aveva invaso le due corsie. “Chiudere subito dopo la prima frana è stata una scelta prudente ...

Maltempo Sardegna : tregua dopo frane e allagamenti di ieri : Il Maltempo concede una tregua in Sardegna dopo le abbondanti piogge di ieri che avevano causato allagamenti, frane e strade bloccate in diverse parti dell’isola. L’Oristanese e la Gallura le zone maggiormente colpite. dopo l’allerta meteo con ‘codice rosso’ emesso ieri, la protezione civile regionale ha abbassato il livello di criticità ad ‘arancione’, moderato, in gran parte del territorio regionale. ...

Maltempo - torna l’autunno : Sardegna la regione più colpita dalla pioggia incessante : Dopo i primi assaggi d’estate, torna il Maltempo su gran parte dell’Italia, con la Sardegna nell’occhio del ciclone tra piogge incessanti, temporali e vento, e crollo delle temperature in Valtellina: 20 gradi in meno, dai 30-32 dei giorni scorsi ai 12 di mercoledì. ...