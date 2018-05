Maltempo | prevista ancora pioggia sull' Italia per tutto il weekend

Meteo : torna il Maltempo in molte regioni italiane. Prevista neve sulle Alpi : Al Nord-Ovest pioggia in arrivo già dalla mattina di oggi. Poi il cattivo tempo si estenderà gradualmente anche a Emilia, Toscana, Nord-Est, Sardegna e, verso sera, Sicilia. E da domani piogge diffuse in tutto il Settentrione, oltre che sulle isole.Continua a leggere

Maltempo e neve a Napoli : prevista per le 13 la ripresa dei voli a Capodichino : L’aeroporto di Napoli–Capodichino, bloccato oggi dalla neve, dovrebbe riprendere le attività intorno alle 13, grazie al miglioramento della situazione meteo, e dopo i debiti controlli ai veivoli e alla pista. Sono stati cancellati 7 voli Alitalia, di cui 3 per Linate, due dei quali andata e ritorno; 7 voli Ryanair; 2 voli Lufthansa; e uno Airfrance. L'articolo Maltempo e neve a Napoli: prevista per le 13 la ripresa dei voli a ...

Maltempo e voto - Roma senza scuole per 9 giorni? "Chiuse anche domani" E giovedì è prevista un'altra nevicata : Tra neve ed elezioni c'è il rischio che le scuole di Roma che ospitano seggi elettorali restino chiuse per ben nove giorni. Il già lungo week end che tanti studenti stanno...

Maltempo - Burian porta la neve in pianura : prevista anche a Roma : Maltempo, prevista neve anche su Roma. Scoppia l'inverno sull'Italia. Una bassa pressione semi-stazionaria continua ad influenzare le regioni centro-meridionali, e nelle prossime ore anche il Nord ...