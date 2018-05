Maltempo Oristano | acqua non potabile a causa di pioggia e detriti

Maltempo : scuole chiuse domani 5 maggio in diversi comuni della provincia di Oristano [ELENCO] : scuole chiuse, domani, in diversi comuni della provincia di Oristano, a causa della nuova ondata di Maltempo registrata nel pomeriggio e dell’allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale. Le attivita’ didattiche, che non subiranno invece interruzioni nella citta’ capoluogo, verranno sospese nei due principali centri della provincia, Bosa e Terralba, come disposto con ordinanze dai sindaci Luigi Mastino e Sandro ...

Maltempo Sardegna : acqua non potabile e Oristano : A seguito di una nota del Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della Azienda socio sanitaria che certificava la non potabilità dell’acqua che alimenta l’acquedotto di Oristano, a causa delle piogge copiose dei giorni scorsi, il sindaco ha firmato una ordinanza che vieta l’uso potabile e per scopi alimentari dell’acqua distribuita da Abbanoa su tutto il territorio della città e delle frazioni esclusa quella di ...

Maltempo Sardegna : albero crolla in strada all’ingresso di Oristano : Notte di Maltempo in provincia di Oristano: si registrano scantinati allagati tra Terralba, Marrubiu e San Nicolò d’Arcidano e un grosso albero caduto sulla SS388 a causa del vento e del terreno saturo d’acqua. La situazione più critica si segnala nel Terralbese. Sulla SS388 all’altezza del cimitero di Silì (frazione di Oristano) un albero è crollato sulla carreggiata bloccando il traffico su una corsia di marcia. I Vigili del ...

Maltempo - allerta a Oristano : attivato il coordinamento soccorsi : Il prefetto di Oristano, Giuseppe Guetta, ha deciso l’attivazione di un centro di coordinamento dei soccorsi, vista la situazione di massima allerta nella provincia a causa del Maltempo. Il Centro di coordinamento, fa sapere ancora la Prefettura, diventa da subito il punto di riferimento per la gestione di tutte le criticità del territorio. In provincia di Oristano al momento si registrano situazioni di difficoltà per lo straripamento del ...

Maltempo Sardegna : scuole e sottopassi chiusi in provincia di Oristano - aziende isolate : In provincia di Oristano, scuole chiuse a Terralba, San Nicolò d’Arcidano e Uras, dove si registrano criticità legate alle piogge che da ormai 24 ore stanno colpendo l’area dell’Oristanese e del Medio Campidano, nella zona di Guspini (Su). Numerose le chiamate alla centrale dei Vigili del Fuoco, che stanno intervenendo in diverse situazioni critiche. Il sindaco di Terralba ha firmato l’ordinanza di chiusura per ...

Maltempo Sardegna : piena del Tirso a Oristano - allarme rientrato : La piena del Tirso a valle di Fordongianus e fino alla foce nel Golfo di Oristano è sotto controllo, pur rimanendo l’allerta: non sussisterebbe al momento il rischio di allagamento della Golena che ieri aveva fatto scattare da parte del Comune di Oristano la chiusura al traffico della strada e del ponte sommergibile di Silì. Ieri l’Enas aveva deciso di abbassare il livello dell’invaso della diga di Pranu Antoni col rilascio di ...