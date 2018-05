Maltempo | oltre 400 milioni di danni all’agricoltura nel 2018

Maltempo - India devastata da una violenta tempesta di sabbia e piogge torrenziali : oltre 100 morti - circa 143 feriti [GALLERY] : 1/10 ...

Maltempo - via alle lettere per il rimborso danni in Emilia Romagna : oltre 300mila euro ad attività : Sono in partenza da oggi le lettere di rimborso per i commercianti (negozi, ristoranti, piccoli artigiani) danneggiati, l’11 e 12 dicembre scorsi, dagli eventi alluvionali che hanno investito la frazione di Lentigione, nel comune di Brescello (Reggio Emilia), Colorno (Parma) e Campogalliano (Modena), con l’esondazione dei fiumi Enza, nella Bassa reggiana, e Parma, e gli allagamenti per la piena del Secchia, nel modenese. Concluse le ...

Il Maltempo flagella il Centro Italia - Roma nel caos : venti oltre i 100 Km/h - più di 100 interventi dei Vvf : Giornata di forte Maltempo per il Centro Italia, territorio investito dalla perturbazione atlantica. La zona maggiormente colpita è stata quella di Roma, dove si sono registrati temporali e vento forte. La Capitale si è difatti trovata al Centro di un vertice ciclonico che ha colpito il Lazio dal mar Tirreno, portando venti oltre i 90-100 Km/h sui litorali. Ingenti i danni, sin dalla mattina di oggi, che hanno necessitato di più di un centinaio ...

Maltempo - negli Stati Uniti cancellati oltre tremila voli - : La perturbazione che si sta spostando verso la costa orientale degli Usa sta già avendo ripercussioni sulla viabilità aerea da e per Boston, New York e Philadelphia

Maltempo in arrivo in USA : oltre duemila voli cancellati : A causa dell’imminente ondata di Maltempo che colpirà la costa orientale statunitense nelle prossime ore con forti venti e neve, sono stati cancellati quasi 2300 voli cancellati da e per le città di New York, Philadelphia e Boston. In base alle previsioni le aree maggiormente a rischio sono Washington, Philadelphia, New York e Boston: ben 70 milioni di persone dovrebbero subirne gli effetti. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha deciso ...

Allerta Meteo Lazio - forte Maltempo in arrivo : abbondanti nevicate oltre i 400-600 metri : Allarme neve nel Lazio orientale sopra i 400 metri per le prossime 24-30 ore. Come comunica in una nota la Regione, il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal tardo pomeriggio di oggi, martedi’ 20 marzo e per le successive 24-30 ore si prevedono sul Lazio ‘sulle zone orientali, nevicate al di sopra dei 400-600 ...

Maltempo Milano : già oltre 3mila interventi per chiudere le buche in città : Nelle ultime due settimane il Comune di Milano ha predisposto un rafforzamento degli interventi sul territorio cittadino per riparare le strade a seguito del Maltempo. Ben 13 squadre, due del Nucleo di intervento rapido del Comune e 11 dei quattro Reparti strade che ogni giorno operano in città e che, ad oggi, hanno già realizzato circa 3mila interventi. Opere urgenti attivate su segnalazioni o a seguito di sopralluoghi che hanno permesso agli ...

Maltempo - il vero Burian è in Inghilterra : tanta neve a Londra - oltre 100 voli cancellati a Heathrow : Più di cento voli in partenza e in arrivo sono stati cancellati all’aeroporto di Londra Heathrow, a causa della neve e le previsioni fanno supporre che ci saranno altri disagi. Fra i 115 collegamenti cancellati ce ne sono di transoceanici, oltre a voli domestici British Airways diretti a Edinburgo, Glasgow e Manchester, e altri verso città europee. “Stiamo lavorando a stretto contatto con l’ufficio meteorologico sul posto per ...

Maltempo : allarme neve a Heathrow - oltre 100 voli cancellati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Maltempo - Confagricoltura : “Oltre a danni del Burian - anche quelli della burocrazia” : “Nelle campagne, in attesa di ‘Burian bis’ (previsto dai meteorologi all’inizio della primavera) si contano i danni, dovuti al freddo intenso prima, alla neve poi e, a seguire, alle piogge, con temperature sotto lo zero. Si stanno rivelando più ingenti del previsto ed hanno riguardato molti areali agricoli”. Lo sottolinea la giunta di Confagricoltura, che oggi ha fatto il punto sulla situazione Maltempo sul territorio nazionale. Si ...

Maltempo : giunta Confagri - oltre danni Burian quelli della burocrazia : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Nelle campagne, in attesa di ‘Burian bis’ (previsto dai meteorologi all’inizio della primavera) si contano i danni, dovuti al freddo intenso prima, alla neve poi e, a seguire, alle piogge, con temperature sotto lo zero. Si stanno rivelando più ingenti del previsto ed hanno riguardato molti areali agricoli”. Lo sottolinea in una nota la giunta di Confagricoltura, che oggi ha fatto il ...

Maltempo : giunta Confagri - oltre danni Burian quelli della burocrazia (2) : (AdnKronos) – Le difficoltà delle imprese agricole dovute al Maltempo sono aggravate, ricorda la giunta di Confagricoltura, dai ritardi burocratici nell’erogazione delle risorse finanziarie del piano di salvaguardia delle produzioni; le Regioni, complessivamente, devono ancora destinare, entro fine anno, circa 480 milioni di euro di fondi comunitari. “L’Italia non può permettersi di non spendere le risorse che Bruxelles ...