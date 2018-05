Maltempo in Sardegna | nubrifagi e allagamenti nel Sulcis Iglesiente

Maltempo Sardegna - nubifragio a Iglesias : in corso l’evacuazione della frazione San Benedetto : A causa degli effetti di un nubifragio che ha colpito l’area nella notte, è in corso l’evacuazione preventiva da parte dei Vigili del Fuoco, Protezione civile, Carabinieri, Polizia e Forestale degli abitanti di una frazione di Iglesias (Sud Sardegna), San Benedetto: ci sarebbero problemi di stabilità dei costoni rocciosi e degli scavi minerari. L'articolo Maltempo Sardegna, nubifragio a Iglesias: in corso l’evacuazione della ...

Maltempo Sardegna - nubifragio a Fluminimaggiore : gravi danni - “una vera e propria bomba d’acqua che non ci aspettavamo” : nubifragio nella notte a Fluminimaggiore (Sud Sardegna): il Rio Mannu ha esondato in più punti ed ha allagato il Paese. Le strade sono invase dal fango. L’Anas ha chiuso la Ss 126 in entrambe le direzioni nel tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias). Allagata la piana di Portisceddu, verso lo sbocco a mare del Rio Mannu. Il Sindaco Nando Pellegrini ha spiegato all’Adnkronos che ha “ordinato la chiusura ...

Maltempo - allagamenti in Sardegna : chiusa la statale Sud occidentale Sarda : Anas rende noto che sulla SS126 Sud occidentale Sarda è chiuso in entrambe le direzioni a causa di allagamenti, dovuti alle forti piogge, il tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias) nella provincia di Carbonia-Iglesias. Le deviazioni sono indicate in loco. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza. L'articolo Maltempo, allagamenti in Sardegna: chiusa la statale Sud ...

Maltempo - tragedia sfiorata in Sardegna : un masso frana sulla statale - Castelsardo tagliata in due : Grande paura in Sardegna, dove stamani a Castelsardo a causa del Maltempo, lungo la statale 200 che collega il comune con la frazione di Lu Bagnu, un masso di grosse dimensioni è caduto dal costone sovrastante sulla carreggiata, in località Punta Spinosa. Fortunatamente la strada era già stata chiusa la traffico da martedì sera, dopo che una frana aveva invaso le due corsie. “Chiudere subito dopo la prima frana è stata una scelta prudente ...

Maltempo Sardegna : tregua dopo frane e allagamenti di ieri : Il Maltempo concede una tregua in Sardegna dopo le abbondanti piogge di ieri che avevano causato allagamenti, frane e strade bloccate in diverse parti dell’isola. L’Oristanese e la Gallura le zone maggiormente colpite. dopo l’allerta meteo con ‘codice rosso’ emesso ieri, la protezione civile regionale ha abbassato il livello di criticità ad ‘arancione’, moderato, in gran parte del territorio regionale. ...

Maltempo - torna l’autunno : Sardegna la regione più colpita dalla pioggia incessante : Dopo i primi assaggi d’estate, torna il Maltempo su gran parte dell’Italia, con la Sardegna nell’occhio del ciclone tra piogge incessanti, temporali e vento, e crollo delle temperature in Valtellina: 20 gradi in meno, dai 30-32 dei giorni scorsi ai 12 di mercoledì. ...

Maltempo Sardegna : forte vento di maestrale - picchi di 65 km/h nel Cagliaritano : Dopo temporali, allagamenti, frane ed evacuazioni, la Sardegna è ora bersaglio delle forti raffiche di maestrale: sono stati registrati picchi di 65 km/h nel Cagliaritano, 35 km/h a Capo Caccia e 20 km/h ad Alghero. Si segnalano disagi nei collegamenti marittimi con le isole minori: sono stati infatti sospesi i traghetti per Carloforte. Il vento dovrebbe attenuarsi in serata, quando sono previste nuove piogge. Atteso un lieve innalzamento delle ...

Maltempo Sardegna - vento forte : interrotti i collegamenti con Carloforte : Oltre al forte Maltempo degli scorsi due giorni, ora è il vento di maestrale a creare disagi in Sardegna: i collegamenti con Carloforte sono stati interrotti a causa delle forti raffiche, e riprenderanno da Portoscuso a fine della mattinata. Circa una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari per i disagi causati dal Maltempo: i pompieri stanno intervenendo per alberi, rami, cornicioni o pali ...

Maltempo - allagamenti ed esondazioni in Sardegna : allerta “rossa” fino a mezzanotte : E’ in vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo “rossa” diffusa ieri dalla Protezione civile della Regione Sardegna sulle aree di Montevecchio-Pischilappiu (Oristano-Medio Campidano), Tirso (Or) e Gallura (Olbia). Scuole chiuse ad Oristano, Uras, Terralba e San Nicolò Arcidano (Or) e Guspini (Su). scuole, uffici comunali, mercatini rionali e parchi chiusi anche ad Olbia. Le zone maggiormente colpite dal Maltempo ...

Maltempo - migliora la situazione in Sardegna dopo le piogge record dei giorni scorsi : L'allarme per i corsi d'acqua sembra rientrato, ma anche per oggi resta l'allerta con codice rosso della Protezione Civile

Maltempo - allerta in Sicilia e Sardegna. Fine settimana sotto la pioggia : ROMA - Maggio comincia buio. Un vortice depressionario sull'Italia sta portando piogge e temporali, che martellano più violenti soprattutto su Sicilia e Sardegna. Ma piove anche sulle regioni centrali.

Maltempo Sardegna : situazione in miglioramento dell’Oristanese - scuole chiuse in quasi tutta la provincia : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito nelle scorse ore la provincia di Oristano, la situazione è ora in miglioramento. Osservati speciali il Rio Mogoro e i canali del Terralbese, come anche il Tirso. Questa mattina il Comune di Uras ha reso noto che si è proceduto a un “sopralluogo; il Rio Craccheras e il Rio Thamis sono tornati a livelli quasi normali. La portata del Rio Mogoro e’ regolare e attualmente non desta ...

Maltempo Sardegna - rischio esondazione : case evacuate a Villacidro : Ancora disagi e paura in Sardegna a causa del Maltempo e delle forti piogge, che stanno causando frane e smottamenti sull’Isola. Due famiglie sono state evacuate in via precauzionale a Villacidro. Vivono in due stabili di campagna nella zona industriale, in località Su Filixi, vicino a un canale di deflusso delle acque. Visto il perdurare dell’allerta meteo, la sindaca Marta Cabriolu ha emesso un’ordinanza di allontanamento: il ...

Maltempo Sardegna : nuovi smottamenti e frane sulle strade del Nuorese : Dopo la chiusura della Sp 61 tra Belvì e Atzara, nel nuorese, per le insistenti piogge che hanno causato smottamenti nella carreggiate, altre frane si sono verificate, col passare delle ore, in Barbagia e nel Mandrolisai: allagamenti e smottamenti hanno interessato anche la provinciale 4 Teti-Olzai. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tonara a regolare il traffico e i vigili del fuoco per rimuovere il terriccio e le acque di scolo dalla ...