Maltempo | grandinata nel Beneventano | danni alle colture per 30 milioni

Allerta Maltempo : grandinata record a Torino/ Video - previsioni meteo Primo Maggio : temporali sul Piemonte : Allerta maltempo: grandinata record a Torino e una frana. Le previsioni meteo in vista del Primo Maggio non annunciano nulla di buono: temporali in arrivo in Piemonte.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:03:00 GMT)

Maltempo Sicilia - grandinata a Caltanissetta : allagamenti : Forte Maltempo in Sicilia, in contrasto con la restante parte della nostra penisola, caratterizzata da una giornata primaverile. Allagamenti in negozi e scantinati, autovetture trascinate dalla furia dell’acqua ma per fortuna nessun danno al momento a persone dopo la bomba d’acqua e grandine caduta su Caltanissetta nel primo pomeriggio. L’abbondanza e la violenza dell’acqua precipitata su Caltanissetta ha fatto saltare i ...

Maltempo : Coldiretti - grandinata sul Pavese ha danneggiato coltivazioni : Milano, 12 apr. (AdnKronos) – Danni pesanti a orzo, frumento e foraggi come erba medica e loietto, dopo la violenta grandinata che oggi pomeriggio si è abbattuta nel Pavese. Li segnala Coldiretti Lombardia, precisando che le verifiche sono ancora in corso e un quadro più preciso della situazione si potrà avere solo nelle prossime ore. La tempesta di ghiaccio, con chicchi grandi come nocciole, spiega Coldiretti, si è scatenata intorno alle ...

Maltempo - forte grandinata a Pavia : evacuata una scuola : Cinque centimetri di grandine caduti nel giro di pochi minuti, dopo le 15 di oggi. Pavia oggi pomeriggio si e’ ritrovata imbiancata come dopo una nevicata invernale e con il tetto del Centro Servizi Formazione che ha ceduto, portando all’evacuazione di 150 studenti. La precipitazione, molto violenta, ha provocato numerosi danni. La centrale dei vigili del fuoco di Pavia e’ stata tempestata di chiamate. Allagate strade, ...

Maltempo - grandinata apocalittica in Arabia Saudita : chicchi grandi 10cm uccidono centinaia di cammelli e pecore! [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo : eccezionale grandinata record in Friuli : Primavera in ritardo nell’Italia Nord Orientale investita, poco fa, da un’eccezionale ondata di Maltempo con una grandinata record sul medio Friuli occidentale. Il Maltempo ha interessato prevalentemente le zone di Sacile e Fontanafredda. Un fronte temporalesco arrivato dalle Prealpi carniche ha dato luogo ad una intensa precipitazione che in alcune zone ha raggiunto i 30 cm di altezza. L’inaspettata grandinata ha creato ...

Maltempo - mega grandinata : imbiancati i Castelli romani e Viterbo : Forte grandinata nel pomeriggio nella zona dei Castelli romani, alle porte della Capitale. Tra le aree piu’ colpite quella di Rocca di Papa. Difficolta’ per gli automobilisti e qualche veicolo danneggiato dai grossi chicchi di grandine. Colpita dalla grandine anche la zona di Viterbo. Il Capoluogo della Tuscia, dal centro alla periferia, e’ stato rapidamente imbiancato, come sotto una nevicata. Diversi video sui social ...

Maltempo Sicilia : forte grandinata e danni nel Ragusano : Una violenta grandinata seguita da pioggia battente sul tratto costiero del Ragusano tra Pozzallo e Maganuco-Marina di Modica, ha reso necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Ragusa. Scantinati e garage allagati, ma anche due interventi a persone rimaste intrappolate nelle autovetture, fortunatamente risolti senza conseguenze. L’amministrazione comunale di Modica attraverso l’assessore Pietro Lorefice ...