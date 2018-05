Maltempo Campania | “Chiederemo il riconoscimento dello stato di calamità naturale”

Torna il Maltempo in Campania : allerta pioggia dalle 6 di domani : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore giallo per piogge e temporali a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Sull'intero ...

Maltempo Campania : crolla ponte nell’Avellinese - strada interrotta : Un ponte è crollato nella serata di ieri in provincia di Avellino per le infiltrazioni di acqua dovute al Maltempo: ha ceduto un tratto di circa 20 metri lungo la SP150 nei pressi di Teora. La strada è interrotta. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona. Il Maltempo ha provocato danni ad Avellino: l’acqua ha fatto saltare tombini provocando allagamenti in contrada Amoretta e nella frazione Picarelli. Numerosi gli ...

Torna il Maltempo in Campania allerta gialla dalle 12 di domani : allerta gialla per piogge e temporali dalle 12 di domani su tutta la Campania. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania che ha emanato un avviso di criticità idrogeologica per ...

Ancora Maltempo sull'Italia. Allerta in Campania - neve a Potenza - : La primavera si fa attendere. Forte vento al Nord. In Basilicata scuole chiuse per la neve, che interesserà anche quote collinari sul medio Adriatico. PREVISIONI

Ancora maltempo sull'Italia. Allerta in Campania, neve a Potenza La primavera si fa attendere. Forte vento al Nord. In Basilicata scuole chiuse per la neve, che interesserà anche quote collinari sul medio Adriatico.

Protezione civile : torna l'allerta Maltempo in Campania : Dopo una pausa pomeridiana, il maltempo tornerà a farsi sentire sulla Campania a partire dalla serata con una ripresa di piogge e temporali su gran parte del territorio regionale. Lo comunica...

Maltempo : chiusa in Campania la ss18 per intensa mareggiata : Anas in una nota comunica che, su disposizione del sindaco di Sapri (Salerno), è provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ in corrispondenza del km 215,000 – Lungomare Italia – nel tratto compreso tra via Verdi e Corso Umberto, nel territorio comunale di Sapri, in provincia di Salerno. L’interdizione si è resa necessaria a causa un’intensa mareggiata che ha trasportato sul ...

Il Maltempo porta pioggia al Sud. Attesa la neve - la protezione civile emana una nuova allerta in Campania : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a produrre i suoi effetti anche nelle prossime ore su buona parte del paese, con venti forti dal nord al sud, nevicate al centro e piogge sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede, temporali diffusi sulla Campania, accompagnati da fulmini e forti ...

Maltempo Campania : mareggiata nel Salernitano - le onde raggiungono la SS18 : mareggiata sul lungomare di Sapri, nel Salernitano: le onde hanno superato i muretti di contenimento invadendo un tratto della SS18. Sulla sede stradale sono stati trasportati detriti, tanto che è stato necessario interrompere il traffico veicolare. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione, i Vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, gli uomini della Capitaneria di porto e personale dell’Anas. L'articolo Maltempo Campania: ...

Maltempo Campania : disagi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli : disagi oggi nei collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli: a causa delle avverse condizioni meteo le compagnie marittime sono state costrette a sospendere le corse delle navi veloci tra i porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento sulla terraferma, e quelli delle isole Ischia, Procida e Capri. Sospese anche le corse di alcuni traghetti sulla tratta Napoli Beverello-Ischia e per Procida. Ieri la Protezione civile della Regione Campania ha emesso una ...

