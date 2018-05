Maltempo | allagamenti in Sardegna | chiusa la statale Sud occidentale Sarda

Maltempo Sardegna : tregua dopo frane e allagamenti di ieri : Il Maltempo concede una tregua in Sardegna dopo le abbondanti piogge di ieri che avevano causato allagamenti, frane e strade bloccate in diverse parti dell’isola. L’Oristanese e la Gallura le zone maggiormente colpite. dopo l’allerta meteo con ‘codice rosso’ emesso ieri, la protezione civile regionale ha abbassato il livello di criticità ad ‘arancione’, moderato, in gran parte del territorio regionale. ...

Maltempo Abruzzo : allagamenti a Montesilvano - chiusi sottopassi : Il Maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo sta determinando criticità anche a Montesilvano: segnalati allagamenti e disagi. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale per gestire l’emergenza. Al lavoro le idrovore della Protezione civile locale e regionale. chiusi al traffico il sottopasso di via De Gasperi, viale Europa e via Aldo Moro. Il Comune raccomanda ai cittadini “la massima prudenza e di osservare ...

Maltempo Molise : a Termoli forti piogge e allagamenti : Anche in Molise si registrano piogge intense ed un calo di temperature, già dalla notte scorsa, con intensificazione in mattinata. Le precipitazioni hanno provocato l’allagamento delle strade e creato disagi e rallentamenti alla viabilità. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a Termoli, anche per incidenti provocati dal Maltempo. L'articolo Maltempo Molise: a Termoli forti piogge e allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ancora piogge e allagamenti. E nelle prossime ore è in arrivo un ciclone : ancora disagi in molte zone d'Italia per il Maltempo che si è abbattuto in questi giorni, e prosegue l'allerta meteo anche per le prossime ore. La pioggia battente che dalla notte scorsa sta ...

Maltempo Abruzzo : forti piogge - allagamenti lungo la costa : forti piogge stanno interessando Abruzzo dalla notte: si segnalano disagi in particolare lungo la costa dove si segnalano allagamenti di sottopassi e scantinati, soprattutto a Pescara, Montesilvano e nel Teramano. Il Centro Funzionale d’Abruzzo ricorda che stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore, per il ...

Maltempo - allagamenti ed esondazioni in Sardegna : allerta “rossa” fino a mezzanotte : E’ in vigore fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo “rossa” diffusa ieri dalla Protezione civile della Regione Sardegna sulle aree di Montevecchio-Pischilappiu (Oristano-Medio Campidano), Tirso (Or) e Gallura (Olbia). Scuole chiuse ad Oristano, Uras, Terralba e San Nicolò Arcidano (Or) e Guspini (Su). scuole, uffici comunali, mercatini rionali e parchi chiusi anche ad Olbia. Le zone maggiormente colpite dal Maltempo ...

Maltempo in Sardegna : chiuse alcune statali per allagamenti : Le piogge incessanti stanno provocando disagi anche alla viabilità in Sardegna: chiusa per allagamento al km 15 la statale 131 Dcn, la diramazione per Nuoro e Olbia. Bloccato il tratto dell’arteria viaria all’altezza del lago Omedeo, vicino ad Abbasanta, nel territorio di Oristano. Il traffico e’ stato deviato nei due sensi di marcia, per Cagliari e per Nuoro, verso Ottana e poi sulla Statale 129 “Trasversale sarda” ...

Maltempo Sicilia - grandinata a Caltanissetta : allagamenti : Forte Maltempo in Sicilia, in contrasto con la restante parte della nostra penisola, caratterizzata da una giornata primaverile. Allagamenti in negozi e scantinati, autovetture trascinate dalla furia dell’acqua ma per fortuna nessun danno al momento a persone dopo la bomba d’acqua e grandine caduta su Caltanissetta nel primo pomeriggio. L’abbondanza e la violenza dell’acqua precipitata su Caltanissetta ha fatto saltare i ...

Maltempo Palermo : allagamenti e auto impantanate - almeno 50 interventi dei vigili del fuoco : Forte temporale nella notte a Palermo: segnalati sottopassi allagati, auto impantanate e strade trasformate in fiumi. almeno una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco che hanno impiegato le idrovore in viale Michelangelo, via Silvio Boccone, via Santocanale, via Giafar, via Guadagna e via Imera, via Capo Gallo e via Giuseppe Tranchina. Le zone maggiormente colpite sono state quelle di Mondello e Brancaccio. Disagi anche al pronto ...

Maltempo Sicilia : nubifragio a Palermo - allagamenti e disagi : Nella tarda serata di ieri su Palermo si è abbattuto un violento nubifragio con conseguenti allagamenti, incidenti stradali e disagi: in pochi minuti molte strade si sono allagate, a partire dalla zona di via Messina Marine, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla dove l’acqua ha raggiunto il mezzo metro. Problemi anche in piazza Fonderia, alla Cala, dove l’acqua bloccava l’accesso alle abitazioni. I vigili del fuoco, ...

