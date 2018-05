Malata licenziata | don Ondei | creato posto

Malata di tumore - licenziata dopo 33 anni di lavoro Video : La notizia giunge, emblematicamente, proprio nella giornata del 1° maggio, #festa dei lavoratori: una donna è stata licenziata dopo 33 anni di lavoro perché Malata di tumore. E’ accaduto a Milano, dove una ausiliaria socio-assistenziale di 53 anni è stata allontanata dal suo lavoro svolto presso la struttura del Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano, un’istituzione religiosa che si occupa di assistenza agli anziani, che ha ritenuto di non ...

