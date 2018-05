Malagò | ' Con la moviola si potevano evitare certi disastri arbitrali'

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026? All’Italia serve un governo per presentarsi con garanzie e credenziali” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sembra essere preoccupato riguardo alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano teme infatti che la mancata formazione di un governo nazionale possa diventare un problema per le ambizioni del nostro Paese come ha dichiarato a margine della presentazione dell’86^ edizione di Piazza di Siena: “Se si riuscisse ad avere ...

Malagò : «Preoccupato per i diritti tv. Seconde squadre? Ci siamo» : In un'intervista a Sportitalia il presidente del Coni ha parlato della questione diritti Tv, delle Seconde squadre e di uno stadio di proprietà per la Lazio.

Olimpiadi 2026 - incontro Appendino-Malagò : ANSA, - ROMA, 26 APR - "Torino sta lavorando, c'è un impegno forte della città e di tutto il territorio metropolitano. Riteniamo di avere impianti per fare un intervento importante di rigenerazione ...

Malagò : “gare in contemporanea? Ok se d’accordo tv” : “Giocare le ultime gare in contemporanea? Sarebbe giusto, ma se le squadre hanno stabilito determinate regole a inizio stagione e quelle regole sono state accettate con le tv, che sono la loro massima fonte di introito, poi non è corretto cambiare in corsa. Non ho nulla in contrario, ma le parti d’accordo per correttezza devono essere due”. Lo ha detto il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò in ...

Nicchi : “Malagò? Non mi devo chiarire con nessuno” : “Metterci d’accordo con Fabbricini? Basta una telefonata e dire che abbiamo scherzato e finisce tutto. Chiarirmi con Malagò? Non mi devo chiarire con nessuno”. Lo dice Marcello Nicchi, presidente dell’Aia, al suo arrivo al Coni per l’incontro della Can A con dirigenti, allenatori e calciatori del massimo campionato. (AdnKronos) L'articolo Nicchi: “Malagò? Non mi devo chiarire con nessuno” sembra essere ...

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha detto la sua sulla possibilità di disputare le ultime partite di A alla stessa ora. Servirebbe un accordo tra club e tv.

Serie A - Malagò : 'Partite in contemporanea? Ok se d'accordo le tv' : 'Juve-Napoli? Finalmente abbiamo il campionato più attraente e thrilling del mondo, è coinvolta tutta la Serie A e questa è una nota di merito. Penso che tutta Europa ce lo invidia'. Così il ...

Malagò : “decadenza Miccichè? Mai presa in considerazione” : “Ho molto rispetto per la categoria dei giornalisti, ma non riesco a capire da dove parta e quale minimo fondamento abbia questa notizia”. Risponde così il commissario della Lega Serie A e presidente del Coni Giovanni Malagò, al termine dell’assemblea di via Rosellini, a chi gli chiede lumi sulle indiscrezioni di stampa su alcuni presidenti di club che avrebbero sollevato dubbi sulla regolarità sull’elezione del ...

Malagò al Seminario sul contrasto alla corruzione nello sport - 'lotta all'illegalità è fondamentale' : Un terzo focus è stato riservato allo sviluppo di standard d'integrità nel mondo italiano dello sport e si rivolge in particolare alle Federazioni sportive nazionali. Luca Trifone, Consigliere Affari ...

Malagò : contrasto a corruzione e illagalità tema fondamentale : Roma -Di seguito le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni. “Il contrasto alla corruzione e all’illegalità è un tema fondamentale. Deve valere in assoluto, ma in particolare per chi ricopre il ruolo di funzionario pubblico nel mondo dello sport. In alcuni mestieri è gravissimo comportarsi in modo sbagliato. Ma per chi ha un ruolo nei confronti dei giovani come avviene nello sport, è ancora piu’ grave”. L'articolo ...