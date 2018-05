Macron dal Papa a fine giugno | diplomazie al lavoro per l' udienza

C'è un motivo se Trump ha fatto sparire dalla Casa Bianca l'albero che Macron gli ha regalato : l'albero piantato da Donald Trump e Emmanuel Macron è sparito. Il network Abc ha sollevato il caso relativo alla quercia che il presidente degli Stati Uniti e l'omologo francese hanno piantato la scorsa settimana nel giardino della Casa Bianca. l'albero proveniva dalla foresta di Bellau, nel dipartimento francese Aisne, dove i soldati americani si scontrarono per la prima volta con l'esercito tedesco nella Prima guerra mondiale.--Le foto dei ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : Macron - “Trump uscirà dall’intesa su nucleare con l’Iran” (26 aprile) : Ultime notizie di oggi, 26 aprile: Macron "credo che Trump lascerà l'intesa sul nucleare con l'Iran. È una pazzia che gli americani escano da questi accordi", il vertice Francia-Usa(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:32:00 GMT)

Macron da Trump/ Relazioni Francia-Usa : dalla guerra sui dazi alla minaccia nucleare : Macron da Trump, visita del presidente della Francia al capo di stato Usa: l'asse comune sulla guerra sui dazi, sulla minaccia nucleare e sul dossier Siria(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:39:00 GMT)

Dalla guerra sui dazi ai rischi nucleari : lo strano asse fra Trump e Macron : New York - La nouvelle grandeur francese di Emmanuel Macron e l'America First di Donald Trump. Partono Dalla comune ambizione di primato i due presidenti nel loro esordio bilaterale in terra statunitense. Globalista uno, protezionista l'altro, divisi da ideologia e opinioni sul nucleare iraniano, sul clima e sui dazi, apparentemente non potrebbero essere più diversi, ma in realtà, per alcuni aspetti, sono molto simili. A partire dal fatto che ...

Su TIM scontro a distanza tra Trump e Macron. L'accordo arriverà dal Brasile? : Vivendi ha vinto la battaglia legale flash contro Elliott Management. Il Tribunale di Milano ha accolto la sua richiesta di sospensione dell'integrazione dell'ordine del giorno richiesta dal fondo ...

Albania e Macedonia nell'Unione Europea/ Promossi ai negoziati dalla Commissione - ma Macron frena... : Albania e Macedonia nell'Unione Europea: Promossi ai negoziati dalla Commissione, ma il presidente della Francia Emmanuel Macron frena e mette in evidenza tutti i suoi dubbi.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:30:00 GMT)

La Casa Bianca zittisce Macron : "Forze americane via presto dalla Siria" : A quasi un anno dall'elezione, Macron ha provato a difendere una serie di decisioni che hanno lacerato non solo la Francia , ma il mondo intero. A partire dai missili che Francia, Regno Unito e Stati ...

Siria - la foto di Macron che ordina di attaccare dalla sala operativa - : "Ho ordinato alle forze armate francesi di intervenire", scrive il presidente su Twitter. L'offensiva è stata lanciata con Usa e Gran Bretagna in risposta al presunto attacco chimico alla città di ...

"Non con Macron - ripartiamo dal Pse". Intervista a Piero Fassino : "Il panorama francese è anomalo rispetto alla geografia politica europea. In Svezia, Germania, Austria, Olanda, Portogallo o Belgio, un partito alla Macron non c'è. Il riformismo in Europa è rappresentato dai partiti del Pse: è da lì che bisogna partire con una coraggiosa iniziativa di rifondazione del riformismo europeo.E' quello che il PD abbiamo sostenuto e sosteniamo all'interno del Pse...".Piero Fassino ci ...

Macron e dintorni/Lo stress test che Roma non accetta dall'Europa : Prepariamoci perché ci saranno altre Bardonecchia nel prossimo futuro. Il governo francese avrebbe infatti potuto chiudere subito la vicenda, limitandola a un incidente, come tanti ne avvengono ai ...