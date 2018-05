Macerata | tre mesi fa l’omicidio di Pamela Mastropietro

Il procuratore di Macerata : "Pamela Mastropietro venne violentata da Oseghale mentre era sotto l'effetto di eroina" : Pamela Mastropietro venne violentata da Innocent Oseghale mentre era in condizioni fisiche menomate per l'assunzione di eroina. Lo sostiene il procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio anche sulla base dei risultati degli esami del Ris che hanno evidenziato un rapporto sessuale completo tra i due. Il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha invece ritenuto non vi fossero gravi indizi di colpevolezza per tale accusa, ipotizzando ...

Terremoto - trema ancora la provincia di Macerata/ Scossa di magnitudo 2.9 : è l’ottava in poche ore : Terremoto, trema ancora la provincia di Macerata, Scossa di magnitudo 2.9: è l’ottava in poche ore. Dalla serata di ieri fino alla mattina di oggi, altre scosse di lieve entità(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:52:00 GMT)

La Fondazione Opera Beato Bartolo Longo vince il Premio 'G. Soldini' nella Rassegna 'Fuori Misura'di Treia - Macerata - : La Rassegna ha visto esibirsi tre compagnie teatrali in altrettanti spettacoli andati in scena nel teatro Comunale di Treia dal 20 al 22 Aprile 2018 ; un' occasione importante di confronto con realtà ...

Macerata. Travolta mentre attraversa sulle strisce morta Rita Piermarini : E’ stata investita da un’auto in viale Indipendenza a Macerata. E’ morta così Rita Piermarini. La donna di 86 anni è

Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5/ Oggi nuova scossa in provincia di Macerata : il centro Italia trema : Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5, Oggi nuova scossa in provincia di Macerata: il centro Italia trema ancora. Tanta paura per gli abitanti di quelle zone: nessun danno a cose(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:01:00 GMT)

Macerata : dopo quasi tre mesi potrà essere sepolto il corpo di Pamela Mastropietro : E' arrivato oggi dalla Procura di Macerata il nulla osta alla sepoltura della ragazza uccisa il 31 gennaio.Continua a leggere

Macerata - la terra trema ancora tra rabbia e delusione per la beffa casette | Foto : ecco come si sono ridotte : Nonostante il precedente del sisma del 2016 le soluzioni abitative d'emergenza (Sae) mostrano tutte le loro lacune: esplode l'indignazione. Oggi vertice d'urgenza della Protezione Civile

Terremoto di magnitudo 4.6 nel Maceratese. Danni e scuole chiuse a Pieve Torina. Stop treni Civitanova-Macerata : Un boato seguito da una sequenza sussultoria durata alcuni secondi. E' stato un risveglio da terrore per gli abitanti di Muccia , in provincia di Macerata. Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è ...

Scossa di magnitudo 4.6 nel Maceratese. Danni e scuole chiuse a Pieve Torina. Stop treni Civitanova-Macerata : Il sisma è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia. Nessun ferito, ma tanta paura. Nei minuti successivi, dieci repliche. I sindaci della...

Macerata - la terra trema : oltre 10 scosse nella notte : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Diverse scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv, nella notte, in provincia di Macerata. In particolare, dopo le 22 di ieri sera, sono state ben 11 le scosse. Dopo una lieve scossa di magnitudo 2.2 alle ore 22.17, la scossa più forte è stata quella delle ore 23.48 di magnitudo 3.5 con epicentro vicino Muccia e Pieve Torina (Macerata).Alle 23.49 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.8, alle ...