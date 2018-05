“Ma quale etica? Siamo in Italia - dai…” L’interpretazione di Peter Gomez per Il Terzo Segreto di Satira : C’è anche un cameo del direttore del Fatto.it Peter Gomez e della conduttrice di Otto e mezzo, Lilli Gruber, nel primo film de Il Terzo Segreto di Satira, Si muore tutti democristiani, al cinema dal 10 maggio 2018. Entrambi interpretano se stessi, mentre appaiono in sogno a Enrico, uno dei protagonisti, tormentato da un dubbio etico. Il Terzo Segreto di Satira sarà ospite della redazione del Fatto.it lunedì 7 maggio, alle 15.30. La ...

#senzadime.it - parla il fondatore : “Ma quale renziano. Sono un elettore Pd - mi hanno strumentalizzato per i loro calcoli” : “E’ un renziano”, “fa parte di Leu”, “è un troll”, “fake news”, “un idiota”, “ha fatto una sciocchezza”. Dal segretario reggente del Pd Maurizio Martina ai renziani ortodossi, dai responsabili nazionali della comunicazione ai notabili locali del partito: tutti ad attaccare Alberico De Luca, 35 anni, di Fasano (Brindisi), laureando in giurisprudenza, all’attivo alcuni progetti imprenditoriali. Un ragazzo come tanti, con idee politiche precise ma ...

“Ma quale furto alla Juve” - rabbia Zidane : Madrid, 14 apr. – (AdnKronos) – Zinedine Zidane si dice “indignato” dalle accuse di “furto” rivolte al Real Madrid dopo la sfida contro la Juventus nei quarti di finale di Champions. “Non rispondo a quello che dicono i giocatori, l’unica cosa che dico è che non si può parlare di furto e per questo sono indignato. Per il resto capisco tutto, ognuno difende la propria posizione”, dice il ...

“Ma da quale pianeta arrivate?”. La stampa spagnola celebra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo : “Cristiano conquista il cielo”. Il titolo di Marca allude all’immortalità ed è la perfetta descrizione del gol, e della carriera, di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, ieri, nell’andata dei quarti di finale di Champions League, ha chiuso la porta ai desideri d’impresa di una Juve annichilita dalla forza e dalla personalità di un Real Madrid quasi invincibile. Tre gol e ...

“Ma quale disabile - lei è ‘normalissima’…”. La star delle Paralimpiadi umiliata : un episodio terribile che l’ha fatta scoppiare in lacrime di fronte a tutti. La rabbia di tutti : Una storia di grande coraggio e determinazione la sua, mischiata a quella di tanti altri atleti che si sono trovati a fare i conti con le avversità che la vita aveva in serbo per loro ma che non hanno per questo perso il coraggio e la voglia di lottare, confrontandosi nelle varie discipline delle Paralimpiadi sotto gli occhi del mondo. Tra i tanti concorrenti che hanno preso parte negli ultimi anni ai Giochi riservati a persone con ...

“Ma quale pace!”. Francesco Monte-Eva Henger - la verità. Il selfie degli ex naufraghi è diventato subito virale e fatto infuriare molti fan dell’Isola dei Famosi - Mara Venier compresa. Ma non è come sembra : il retroscena : Vista in anteprima la foto di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show, Mara Venier ha sbottato sui social: “Molto rumore per nulla. Foto fatta oggi al Costanzo Show… Avete la faccia come il culo”, ha scritto citando Shakespeare (non nella seconda parte della didascalia, si badi bene) su Instagram rilanciando il selfie che, almeno a prima vista, fa pensare alla pace fatta tra i due ex naufraghi. Lo hanno pensato ...