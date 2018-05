M5S | Di Maio | se esclusi dal governo ci appelleremo ai cittadini Grillo | referendum

M5S - il deputato amico di Mattarella : ‘Tornare al voto? Iattura. Riproviamo con Lega’. Poi precisa : ‘Mai smentito Di Maio’ : “Tornare al voto sarebbe una iattura”. Il governo? “Si può fare, con una tregua bilaterale Di Maio-Salvini“. Di Maio premier? “Non è questione di nomi”. Berlusconi? “E’ persona lungimirante e intelligente. Da lui potrebbe venire un’iniziativa che ci apra la strada”. Il deputato M5s Giorgio Trizzino, chirurgo siciliano definito amico di Sergio Mattarella perché da giovane vicino al fratello ...

Di Maio (M5S) : «Non esiste tregua per i traditori del popolo». Grillo : «Colpo di Stato». ma Salvini rilancia l’alleanza : Sull’ipotesi di un esecutivo di tregua, il leader M5S: «Il presidente è stato fin troppo paziente. Avevano l’opportunità». «Ora al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»

Sondaggi Politici : crescita Lega al 21% M5S al 33%/ Centrodestra 39% : nuovo voto batte Governo Salvini-Di Maio : Sondaggi Politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di Governo: crescita Lega al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo Salvini-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:12:00 GMT)

Grillo : ‘Ho proposto referendum su Euro. Italia s’esprima’. Di Maio : ‘E’ spirito libero - linea M5S su Europa non cambia’ : “Ho proposto un referendum per la zona Euro. Voglio che il popolo Italiano si esprima. Il popolo è d’accordo? C’è un piano B? Bisogna uscire o no dall’Europa?” Beppe Grillo, intervistato dal mensile Putsch, è tornato a parlare di consultazioni tra i cittadini per decidere il ruolo dell’Italia nell’Unione europea. E se il primo ad attaccarlo è stato Matteo Renzi (“M5s fa le capriole“), poco dopo è ...

Governo : Di Maio - arginare M5S costringe Colle a scegliere : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Le forze politiche in questo momento stanno mettendo il Presidente della Repubblica in condizione di dover scegliere, perché le forze politiche stanno arginando il M5S dal Governo”. Lo afferma Luigi Di Maio arrivando a Montecitorio. Questo, per il capo politico del M5S, “significherà dover chiamare in causa i cittadini”. L'articolo Governo: Di Maio, arginare M5S costringe Colle a ...

M5S - Di Maio : se esclusi dal governo ci appelleremo ai cittadini. Grillo : referendum sull'euro : I 5 stelle si scagliano contro l'ipotesi di un governo di tregua ed evocano la piazza. Escludere M5S «significherà ancora una volta chiamare in causa i cittadini: noi...

Forza Italia contro M5S : “Italia sequestrata da Di Maio - sono egoisti e irresponsabili” : Le capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini, attaccano il M5s e la proposta di Luigi Di Maio di tornare al voto il 24 giugno: "L'Italia è sequestrata da Di Maio che pensa solo alle sua ambizioni personali. La loro proposta è egoista, irresponsabile e quindi irricevibile".Continua a leggere

Di Maio : 'Grillo spirito libero - sull'Ue linea M5S resta uguale' : "Beppe Grillo è uno spirito libero e lo conosciamo tutti, ma la linea sull'Europa e sull'euro resta sempre quella: cambiare tutto". Lo afferma il leader M5s Luigi Di Maio arrivando a Montecitorio. "...

Governo di tregua? Di Maio : “Un tradimento”/ M5S : “Renzi e Berlusconi hanno sabotato un esecutivo politico” : Movimento 5 Stelle, Di Maio: “Si torni al voto il 24 giugno, il Governo di tregua tradisce il popolo”. Le nuove parole del pentastellato che invoca il ritorno alle urne il prima possibile(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:08:00 GMT)

M5S - Di Maio 'Se si fa un governo di tregua - partiti traditori del popolo'. Grillo 'Referendum sull euro' : ROMA - Chiuso il capitolo 'formazione del governo' con la porta chiusa in faccia dal Pd, il M5s abbandona i toni 'istituzionali' adottati nei quasi due mesi di trattative , fallite, dei due forni. E ...

M5S - Di Maio 'Se si fa un governo di tregua - partiti traditori del popolo'. Grillo Referendum sull euro : ROMA - Chiuso il capitolo formazione del governo con la porta in faccia del Pd, il M5s abbandona i toni 'istituzionali' adottati nei quasi due mesi di trattative e indossa nuovamente quelli populisti ...

M5S - Di Maio 'Se si fa governo di tregua - partiti traditori popolo'. : ROMA - Chiuso il capitolo formazione del governo con la porta in faccia del Pd, il M5s abbandona i toni 'istituzionali' adottati nei quasi due mesi di trattative e indossa nuovamente quelli populisti ...

Governo : Trizzino (M5S) - mai messo in discussione Di Maio : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Questa mattina Corriere e Stampa hanno riportato quelli che erano miei semplici ragionamenti in libertà. Non ho mai voluto né pensato di mettere in discussione o smentire Luigi Di Maio di cui ho massima fiducia e di cui condivido totalmente le scelte fatte, inclusa quella di non accettare un Governo con Silvio Berlusconi”. Lo puntualizza su Facebook il deputato palermitano M5S Giorgio Trizzino, che ...

Governo : Trizzino (M5S) - mai messo in discussione Di Maio : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Questa mattina Corriere e Stampa hanno riportato quelli che erano miei semplici ragionamenti in libertà. Non ho mai voluto né pensato di mettere in discussione o smentire Luigi Di Maio di cui ho massima fiducia e di cui condivido totalmente le scelte fatte, inclusa quella di non accettare un Governo con Silvio Berlusconi”. Lo puntualizza su Facebook il deputato palermitano M5S Giorgio Trizzino, che ...