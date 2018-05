Luxottica | premio di produzione ai lavoratori di 2 235 euro

Luxottica : sindacati - bene premio di risultato più alto della storia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ricordiamo infine - affermano i segretari territoriali di Femca Cisl Nicola Brancher, di Filctem Cgil Denise Casanova e di Uiltec Rosario Martines - che grazie all’accordo siglato lo scorso anno fra Azienda e Parti Sociali, per coloro che decideranno la conversione in be

Luxottica : sindacati - bene premio di risultato più alto della storia : Belluno, 4 mag. (AdnKronos) – In Luxottica è in arrivo a luglio il premio di risultato più alto della storia del gruppo. Le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec esprimono “grande soddisfazione per l’esito del premio di risultato Luxottica 2017 frutto della contrattazione integrativa. L’azienda, infatti, riconoscerà il premio di risultato più alto della sua storia a più di 8.800 lavoratori: si può ...

Luxottica : sindacati - bene premio di risultato più alto della storia (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Ricordiamo infine – affermano i segretari territoriali di Femca Cisl Nicola Brancher, di Filctem Cgil Denise Casanova e di Uiltec Rosario Martines – che grazie all’accordo siglato lo scorso anno fra Azienda e Parti Sociali, per coloro che decideranno la conversione in beni e servizi flessibili, l’azienda aggiungerà un ulteriore 10% sulla somma effettivamente convertita. Il ...

