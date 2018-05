L' universo è un uovo e la luna non è reale | appunti da una conferenza di terrappiattisti

Spazio : inizia l’avventura del nuovo “cacciatore di mondi” - “non siamo mai stati così vicini a scoprire se siamo o meno soli nell’universo” : Tess ha preso il volo. Il nuovo cacciatore di pianeti della Nasa è decollato da Cape Canaveral, in Florida, la notte del 19 aprile alle 00:51 italiane a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. Il lancio, che aveva subito qualche rinvio proprio a causa di alcuni controlli tecnici sul vettore, è andato come previsto: circa un’ora dopo la partenza, i pannelli solari gemelli che alimenteranno la navicella si sono aperti correttamente. «siamo emozionati: ...

Lavoro e tecnologia - il festival dell'Economia di Trento esplora il nuovo universo : Sono alcuni dei temi al centro del festival dell'Economia di Trento, in calendario dal 31 maggio al 3 giugno. Quattro giorni dedicati a "Lavoro e tecnologia" con dibattiti, libri, approfondimenti ...

Un nuovo sguardo sull'universo dei funghi in 7 incontri a Ceva : SERGIO RIZZO - Prendono il via lunedì 26 marzo le conferenze su micologia e botanica a cura del Gruppo Micologico "Rebaudengo-Peyronel" di Ceva, in provincia di Cuneo. Il presidente Giorgio Raviolo ha ...

Matrix - un nuovo universo per il rilancio della saga al cinema : Esattamente un anno fa era uscita la notizia che la Warner Bros avesse intenzione di rilanciare la saga cinematografica di Matrix. Nonostante le perplessità e i timori dei fan della prima ora, lo studio cinematografico ha continuato la sua progettazione di questa nuova fase, alla cui supervisione è stato chiamato Zak Penn, già autore di cinecomic come X-Men, Avengers e di recente fra gli sceneggiatori di Ready Player One. Anche se ancora non ci ...

L'universo secondo Hawking è un uovo che cade per terra : In particolare, il suo grande contributo alla scienza, arriva da una scoperta che porta il suo nome: la radiazione di Hawking. Occorre una piccola premessa. Far sposare la relatività einsteniana e la ...

il cantante tarantino - Aldo Liotino - presenta il suo nuovo album inedito '#universo' : L' Autismo è un mondo che ogni bambino vive e noi adulti abbiamo il dovere di capire e amarli. Aldo è vicino a questa patologia amando il mondo dell' infansia e i bambini della sua città. Il mondo e ...