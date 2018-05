Lunedì nuove consultazioni | Mattarella cerca soluzioni Salvini | ' Pronto anche col M5s'

Mattarella : "A due mesi dal voto nessuna maggioranza : nuove consultazioni Lunedì " : Il Quirinale: "A distanza di due mesi le posizioni dipartenza dei partiti sono rimaste immutate. Non è emersa alcunaprospettiva di maggioranza di governo. Nei giorni scorsi ètramontata anche la possibilità di un'intesa tra Movimento 5Stelle e Partito Democratico".

il tassello che mancava : Lunedì nuove consultazioni di Mattarella - poi martedì si prova un governo : Dopo due mesi di stallo, lunedì al Quirinale il giorno della verità. Il Capo dello Stato ha convocato i partiti per un giro di consultazioni lampo, che si concluderà con gli incontri con i presidenti ...

Lunedì nuove consultazioni di Mattarella Salvini : «Pronto al preincarico - no al Pd» : Il Capo dello Stato: «A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate». E Salvini, intanto, si dichiara pronto a ricevere un preincarico : «Spero ci sia una convergenza dei Cinque stelle sul programma. Mai con il Pd»

Governo : Lunedì nuove consultazioni di Mattarella - ecco il calendario : Il Capo dello Stato vuole capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate

Mattarella convoca nuove consultazioni per Lunedì 7 maggio : Ora è ufficiale: lunedì 7 maggio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, avvierà un nuovo giro di consultazioni. Il capo dello Stato ha sostanzialmente deciso di dare qualche giorno di riflessione ai partiti e lunedì prossimo incontrerà tutti in un giorno. "A distanza di due mesi - comunica il Colle - le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste invariate. Non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo". Il nuovo ...