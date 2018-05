huffingtonpost

: L'ultimo tributo di Harry a Lady Diana: i fratelli sono invitati al matrimonio con Meghan - HuffPostItalia : L'ultimo tributo di Harry a Lady Diana: i fratelli sono invitati al matrimonio con Meghan - andreapomella : RT @tea_dmn: 'In Anni luce poi ci sono i Pearl Jam (bisognerebbe forse dire che ci sono prima, intorno e durante'. Su @nuovepagine scrivo d… - tea_dmn : 'In Anni luce poi ci sono i Pearl Jam (bisognerebbe forse dire che ci sono prima, intorno e durante'. Su… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Nel giorno delle sue nozze,ha deciso di porgere unalla madre. Il principe ha invitato idial prossimoreale, assicurandosi che svolgano un ruolo di primo piano, per rappresentare la principessa di Galles.Il Conte Spencer,Jane Fellowes eSarah McCorquodale, saranno presenti con le loro famiglie,Jane leggerà durante la cerimonia. "onorati del fatto cheJane rappresenti la famiglia e contribuisca a celebrare il ricordo della Principessa, nel giorno del", si legge in un comunicato ufficiale.Today we have provided an update on the Wedding of Princeand Ms.Markle. Read the full statement here: https://t.co/bhrPnJtrNm — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 maggio 2018Il Palazzo ha inoltre dichiarato che "oltre ad aver bisogno del sostegno della Regina, del ...