lastampa

: L’ultimatum di Mattarella “Un’intesa entro lunedì altrimenti deciderò io” Il Presidente, un uomo solo al Quirinale… - GonnelliLuca : L’ultimatum di Mattarella “Un’intesa entro lunedì altrimenti deciderò io” Il Presidente, un uomo solo al Quirinale… - Libero_official : Il presidente della Repubblica perde la pazienza. L'ultimatum ai partiti - grandesso63 : #DiMaio e altri 'vincitori' dicono tutti bene di #MATTARELLA e di rispettare le sue decisioni. Tuttavia non smetton… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Sergioha maturato la sua decisione. Selunedì i partiti non si dimostreranno capaci di mettere in piedi un governo, e andranno a ripetergli le consuete favole, come estremo tentativo prima di tornare al voto ci proverà lui, in prima persona, mettendo in gioco la propria credibilità. Chiederà al Parlamento di dare fiducia a un esec...