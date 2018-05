L' ultima proposta di Salvini al M5s

agi

: RT @Luigi_Di_Mario: Vogliamo fare un governo per fare ciò per cui ci hanno votato i cittadini. Ultima proposta Se ci sta il PD approveremo… - medibluit : RT @Luigi_Di_Mario: Vogliamo fare un governo per fare ciò per cui ci hanno votato i cittadini. Ultima proposta Se ci sta il PD approveremo… - MinutemanItaly : @AleLepri TG 2 ha appena annunciato che Di Maio ha respinto definitivamente ultima proposta Lega, pochi minuti fa - GoNagaiWorld : Dopo aver sconfitto l'Impero dei Derinjer, a conclusione della serie animata, viene proposta per l'ultima volta l'u… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Un "governo a tempo fino a dicembre" per modificare la legge elettorale, scongiurare gli aumenti di Iva e accise, approvare la legge di stabilità preparare la cancellazione della legge Fornero e ristabilire centralità agli interessi italiani in rapporto con le istituzioni dell'Unione europea. È la, "chance", che Matteofa come leader del centrodestra al Movimento 5 stelle, in vista del terzo e ultimo giro di consultazioni convocate da Sergio Mattarella per la formazione del governo. No a governi tecnici, né a 'prorogatio' Per la guida di un esecutivo di questa natura il segretario leghista dice di avere "in testa" diversi nomi. "Bisogna partire da chi ha vinto le elezioni", spiega, precisando che "non necessariamente debba essere un leghista". ...