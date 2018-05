LSD Chi e cosa si cela dietro alla band e al suo singolo Genius

gqitalia

(Di venerdì 4 maggio 2018) Dal mondo della musica arriva una grande novità, LSD. Non è una droga chimica, ma potrebbe diventarlo per i fan di Labrinth, Sia, Diplo: i tre artisti, infatti, hanno formato un inedito trio che ha appena debuttato con un primo. Nessun annuncio, se non a cose fatte: i tre hanno pubblicato direttamente il primo prodotto della loro collaborazione,, accompagnato da un coloratissimo videoclip. A dire il vero, qualche indizio i tre uniti in acronimo l’avevano sparso, ma si trattava giusto di tracce disseminate sui rispettivi profili Instagram solo pochi giorni prima di rilasciare il brano (possibile candidato a primo tormentone dell’estate 2018). Tra una settimana, ne arriverà già un secondo, Audio, mentre ancora non si conoscono titolo e data di uscita dell’album che ovviamente verrà. Per Sia, cantante dalle mille hit, a partire da Chandelier, ed ex voce ...