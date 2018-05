LP : Un altro grande nome internazionale a ETNA IN SCENA a Zafferana : Con “Lost on you” ha scalato le classifiche mondiali e in estate (18 luglio) sarà per la prima volta

Grande Fratello - Baye Dame dopo la squalifica : «Non mi andava di buttare giù un altro rospo. Dio guarda Aida - non sarò io a vendicarmi. Mi vedrete in tante serate» : GF15 - Baye Dame dopo 48 ore di silenzio Baye Dame Dia interviene e commenta la sua espulsione dal Grande Fratello 2018. Dichiarazioni fiume dalle quali si intuisce che l’ex concorrente non sembra avere ancora ben capito la gravità di quanto successo. L’uomo continua con la versione data durante la puntata di lunedì: la sua aggressione sarebbe stata una reazione quasi obbligata alle provocazioni di Aida Nizar. Ecco le parole di Baye ...

ALBERTO MEZZETTI/ Matteo Gentili attacca : "Spende più in preservativi che in altro" (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello ALBERTO MEZZETTI è l'unico concorrente ad essersi avvicinato ad Aida Nizar. Il rapporto con la spagnola lo favorirà in vista dell'eliminazione di questa sera?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:01:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Nina Moric con un altro uomo : Luigi Mario Favoloso vedrà le foto : Nina Moric ha lasciato il fidanzato Luigi Mario Favoloso, uno dei concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il modello e imprenditore napoletano verrà informato da Barbara D'Urso durante la puntata serale del GF che andrà in onda domani sera, lunedì 30 aprile 2018, in prima serata.Questo è stato il messaggio pubblicato dalla Moric su Instagram: "Voglio soltanto rispondere a tutti quelli che mi chiedono se lo amo ancora. ...

“Ecco chi doveva essere don Matteo”. Che retroscena! Dopo 11 edizioni si scopre che la parte del prete non era destinata a Terence Hill - ma a un altro grande nome della tv : Una delle serie televisive più amate e attese dagli italiani ogni volta che la notizia di una nuova stagione in arrivo fa capolino sulle pagine dei giornali. E un personaggio entrato ormai definitivamente nell’immaginario collettivo, già al centro di migliaia di meme in rete. Parliamo ovviamente di Don Matteo, la Fiction di Rai Uno con Terence Hill e Nino Frassica che racconta le avventure di Don Matteo Boldini, parroco di Spoleto ...

Veronica Satti / Un altro no dal padre Bobby Solo - lei non si arrende : il web la critica (Grande Fratello 15) : Veronica Satti, viene già considerato il jolly della casa più famosa della televisione. Nella classifica delle preferenze però al momento fa fatica. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 01:25:00 GMT)

MATTEO GENTILI/ Frecciatina a Paola : "Ci hai messo 2 secondi a trovare un altro" (Grande Fratello 2018) : MATTEO GENTILI, dalla lite con Tarzan al bel rapporto con Mariana. Serve poco tempo per far venire fuori l'ex di Paola Di Benedetto nella casa di Canale 5. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:54:00 GMT)

Aldi - Conegliano / Re dei discount si trasforma in grande distribuzione e vola nella classifica altroconsumo : Aldi, Conegliano: il re dei discount si trasforma in grande distribuzioni e vola nella classifica Altroconsumo. Apre il nuovo punto vendita di fronte al centro commerciale Coné.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 17:09:00 GMT)

“Bloccate quella matta!”. Grande Fratello - è subito caos. altro che serata di gala - è solo la prima puntata e già fioccano critiche e insulti. E anche Barbare e Cristiano si mettono le mani in faccia… : prima puntata e subito tante sorprese. Dall’eliminazione di Simone, all’ovazione per il “Tarzan di Viterbo” Alberto Mezzetti, tra i più acclamati della prima serata, a lei che ha suscitato l’ira di Cristiano Malgioglio che, dopo l’esperienza da recluso nell’edizione Vip, adesso indossa le vesti di opinionista. Una sfuriata, quella del cantante, che ha lasciato tutti di sasso. Non è tipo infatti Cristiano che si lascia andare a situazioni ...

“Addio - grande”. Lutto nella tv italiana. Personaggio unico - istrionico e sempre col sorriso sulle labbra. Un altro pezzo di televisione che ci lascia per sempre : La televisione italiana perde un altro dei suoi fondatori. Simpatico, istrionico, sempre con il sorriso sulla labbra aveva contribuito ad alcuni programmi poi diventati cult. A diffondere la notizia della sua scomparsa sono stati i famigliari. La sua scomparsa ha sollevato un’ondata di emozione e un cordoglio unanime. A 86 anni, si chiude quindi la storia di uno dei più brillanti volti della nostra tv. Sì perché Giuliano Cenci fu regista, ...

“Non ci sarà”. Grande Fratello - la notizia che delude i fan. A pochi giorni dall’inizio del reality arriva la spifferata che genera un bel po’ di malcontento. Quel che si è venuto a sapere non piace per niente al pubblico che si aspettava di vedere “altro”. E ora? : Manca una settimana e L’Isola dei famosi chiuderà i battenti e finalmente potremo scoprire chi sarà il naufrago che si aggiudicherà la vittoria di questa tredicesima edizione del reality così piena di polemiche e colpi di scena. Alessia Mancini, che secondo molti avrebbe potuto vincere l’isola, è uscita durante l’ultima puntata e quindi è inutile fare pronostici. Sarà il pubblico a decidere chi trionferà. Chi è appassionato di reality, però, non ...

Ariana Grande incinta? No - è sparita dai social per un altro motivo : Ariana Grande su Instagram: perché è sparita da mesi Ariana Grande è incinta del fidanzato Mac Miller? Più di qualche fan l’ha sospettato dopo che la cantante ha cominciato a non postare più foto e video sul suo account Instagram e altri profili social. L’ultimo post della popstar risale allo scorso primo gennaio: cosa è […] L'articolo Ariana Grande incinta? No, è sparita dai social per un altro motivo proviene da Gossip e Tv.

“altro che Barbara Palombelli!”. Chi condurrà il Gf Nip. La signora di Forum ha parlato ed è stata categorica : niente Grande Fratello per lei. Al suo posto? Un nome che farà piacere a molti - mentre altri inorridiranno. Già - perché la nuova conduttrice o la odi o la ami - ma una cosa è certa : con lei il reality farà il botto : Negli ultimi tempi si è fatto ancora un gran vociare su chi condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Nip. Il reality più famoso d’Italia tornerà in tv dopo una pausa, sulla scia del successo ottenuto dal suo parente ricco: il Vip. Sulla conduzione erano state fatte molte ipotesi. Da Belen a Nadia Toffa a Ilary Blasi, per arrivare al nome insolito di Barbara Palombelli che al momento sembrava quello più accreditato. Agli ...

TV - Rai3 : a “La Grande Storia” il racconto dell’altro fronte - il sacrificio delle donne : In occasione dell’anniversario della fine della Prima guerra mondiale, “La Grande Storia“, in onda da lunedì 12 marzo, alle 23.15 su Rai3, vuole ricordare – attraverso inedite immagini restaurate e ricolorate e grazie al contributo storico di Paolo Mieli – il sacrificio di chi non ha combattuto in prima linea ma che ha sopportato ugualmente gli stessi disagi, le stesse fatiche, gli stessi lutti: le donne. Infermiere, ...