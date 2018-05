Lotus Exige - La Sport 410 debutta in gamma

quattroruote

(Di venerdì 4 maggio 2018) Meno estrema della Cup 430, dalla quale deriva, ma più performante della350: la410 colma il divario che fino a ora separava gli allestimenti della due posti britannica, andando a sostituire le precedenti versioni da 380 CV. Laiva sarà disponibile, anche in Italia, sia in versione coupé, sia nella variante roadster per la quale è previsto un soft top di tessuto nero che, una volta ripiegato, può trovare posto all'interno dell'auto. L'V6 più leggera di sempre. Molte componenti sono comuni con la regina dellada 430 CV, a partire dal motore, lo stesso V6 3.5 litri supercharged depotenziato per erogare 410 CV a 7.000 giri/min e una coppia massima di 420 Nm dai 3.000 ai 7.000 giri/min. Immancabilmente abbinato a una trasmissione manuale a sei rapporti e alla trazione posteriore, questo motore consente alladi scattare da 0 a 100 km/h in 3,4 ...