Lotta | Europei 2018 | insidia Kentchadze al primo turno per Frank Chamizo In caso di

Lotta - Europei 2018 : l’azzurro Abraham Conyedo sconfitto al primo turno - sfumano le chance di podio per Aurora Campagna : Svaniscono le chance di medaglia per Aurora Campagna agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). L’azzurra è stata sconfitta nel primo match di ripescaggio della categoria -62 kg dalla polacca Krol, che si giocherà dunque il bronzo nel pomeriggio contro la bielorussa Ivanova. La Campagna aveva avuto accesso al ripescaggio a seguito della qualificazione in finale della bulgara Yusein, che aveva battuto l’azzurra al primo turno ...

Lotta - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 4 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Non è prevista la copertura televisiva delle gare, ma sarà possibile guardare gli Europei 2018 in diretta streaming sulla tv di Olympic Channel . programma E orariO venerdì 4 maggio 9.30-13.00: ...

Lotta - Europei 2018 : sogni d’oro per Frank Chamizo! L’italo-cubano va a caccia di uno storico tris e punta al trono del turco Demitras : Tre ori consecutivi in tre differenti categorie di peso. Sembra una follia, ma Frank Chamizo è ormai avvezzo a sovvertire ogni gerarchia e a bruciare le tappe e ci proverà fino in fondo. L’avventura dell’italo-cubano agli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia), prenderà il via domani, sabato 5 maggio, con le eliminatorie della -74 kg, primo grande test per Chamizo nella nuova categoria di peso che dovrebbe ...

Lotta - Europei 2018 : programma - orari e tv di venerdì 4 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Lo stile libero entra in scena nella quinta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Si svolgeranno oggi, venerdì 4 maggio, le eliminatorie delle categorie di peso -57 kg, -65 kg, -70 kg, -79 kg e -97 kg, con l’entrata in scena dell’azzurro Abraham Conyedo che, in attesa che siano completate le pratiche per ottenere la nazionalità italiana a Tutti gli effetti, partecipa agli Europei 2018 ...

Lotta - Europei 2018 : Turchia e Russia a podio in tutte le categorie - Anastasia Bratchikova fa impazzire di gioia il pubblico di Kaspiisk : Russia sul podio in tutte e cinque le categorie di peso della Lotta femminile giunte ad assegnare le medaglie agli Europei 2018 di Kaspiisk (Russia). I padroni di casa continuano a dominare la competizione, ma stavolta è la Turchia ad emulare i russi monopolizzando i podi e collezionando anche il maggior numero di ori, ben due, nella prima sessione di finali dedicata alle donne. Nella categoria -59kg ha trionfato la turca Elif Yesilirmak, che ha ...

Lotta - Europei 2018 : Aurora Campagna sconfitta al primo turno dei -62 kg dalla bulgara Yusein : Aurora Campagna si arrende al primo turno della categoria -62 kg nella mattina dedicata alle eliminatorie della Lotta femminile agli Europei 2018, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). L’azzurra ha ceduto contro la bulgara Yusein, che ha preso subito in mano il comando delle operazioni, infliggendole un parziale di 3-0 nella prima parte della sfida e chiudendo l’incontro sul 5-0. La Campagna, però, non ha demeritato contro ...

Lotta - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 3 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Una sola italiana in gara nella quarta giornata degli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). Aurora Campagna difenderà i colori azzurri nella categoria -62 kg, in cui sarà impegnata al primo turno contro la bulgara Yusein, match da cui emergerà l’avversaria della temibile polacca Krol. A tenere banco oggi, giovedì 3 maggio, saranno le qualificazioni delle ultime cinque categorie della Lotta femminile -53 kg, -57 kg, -62 kg, -65 kg e ...

Lotta - Europei 2018 : Russia profeta in patria a Kaspiisk - altri tre ori! Brilla l’Armenia con due vittorie : Prosegue l’egemonia russa agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk. I padroni di casa portano in dote ben tre medaglie d’oro nella terza giornata di gare, dedicata alle ultime cinque finali della Lotta greco-romana, e accrescono il loro bottino a quattro ori, due argenti e un bronzo. Sergey Emelin ha conquistato la vittoria nella categoria -60 kg, battendo in finale per 6-5 l’azero Murad Mammadov al termine di un match ...

Lotta greco-romana - Europei 2018 : Jacopo Sandron - BRONZO STRATOSFERICO! A 20 anni è nata una stella! : C’è una nuova stella nel firmamento dello sport italiano. Jacopo Sandron ha conquistato il BRONZO nella categoria -60 kg della Lotta greco-romana agli Europei 2018 di Kaspiisk (Russia), regalando all’Italia la prima medaglia nel corso della competizione continentale. Sandron ha dominato la finale per il terzo posto contro il bielorusso Kazharski, sconfitto con un perentorio 8-1, testimonianza evidente di una maturità agonistica ...

Lotta - Europei 2018 : Dalma Caneva sconfitta ai quarti della -68 kg - stasera Jacopo Sandron si gioca il bronzo : Inizia con un passo falso l’avventura dell’Italia nella Lotta femminile, che ha preso il via oggi agli Europei 2018 in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Dalma Caneva è stata sconfitta ai quarti di finale dalla turca Tosun, che ha prevalso 7-4 al termine di un match nel corso del quale è sempre stata costretta ad inseguire. L’azzurra, però, confida ancora di dar seguito alla sua esperienza agli Europei 2018, dato che la ...

Lotta - Europei 2018 : Dalma Caneva sconfitta ai quarti della categoria -68 kg - stasera Jacopo Sandron si gioca il bronzo : Inizia con un passo falso l'avventura dell'Italia nella Lotta femminile, che ha preso il via oggi agli Europei 2018, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Dalma Caneva è stata sconfitta ai quarti di finale dalla turca Tosun, che ha prevalso 7-4 al termine di un match nel corso del quale è sempre stata costretta ad inseguire. L'azzurra, però, confida ancora di dar seguito alla sua esperienza agli Europei 2018, dato che la ...

Lotta - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 2 maggio. Tutti gli azzurri in gara : Occhi puntati su Jacopo Sandron nel giorno in cui cala il sipario sulla Lotta greco-romana e inizia l’avventura delle donne nella terza giornata degli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). Oggi, mercoledì 2 maggio, si incrociano i ripescaggi e le finali delle ultime cinque categorie di peso della greco-romana con le eliminatorie e le semifinali delle prime cinque categorie della Lotta femminile. Un passaggio di consegne che regalerà ...

Lotta - Europei 2018 : Vlasov oro nei -77 kg - Russia in testa al medagliere. Un oro e due bronzi per la Georgia : Russia in testa al medagliere, ma ben cinque Nazioni diverse hanno conquistato l’oro nelle prime categorie di peso della Lotta greco-romana che hanno assegnato le medaglie agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). I russi hanno piazzato un atleta a podio in quattro delle cinque categorie giunte alle finali, portando a casa un oro, due argenti e un bronzo. A trionfare è stato Roman Valsov, che ha prevalso nella finale della categoria ...