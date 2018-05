LORO 1 Berlusconi non c’è per un’ora | ma il “messaggio” di Sorrentino è un altro

PAOLO SORRENTINO - LORO 2 : IL SECONDO FILM SU SILVIO BERLUSCONI / "Non volevo puntare il dito contro nessuno" : PAOLO SORRENTINO torna al cinema con LORO 2, il SECONDO FILM su SILVIO BERLUSCONI: le dichiarazioni del regista e degli attori Elena Sofia Ricci e Toni Servillo.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:40:00 GMT)

LORO 2 - la resurrezione e la morte del Silvio Berlusconi di Sorrentino : ROMA – Vecchio, patetico e inarrestabile. Un uomo sorretto dall’apparenza e da un sorriso di plastica stampato in faccia. Questo è il Silvio Berlusconi di Paolo Sorrentino in LORO 2, dal 10 maggio al cinema con Universal Pictures. Il regista partenopeo torna a far immergere il pubblico nella sua poetica cinematografica fatta non solo di bellezza […]

LORO 1 - il film più berlusconiano di Paolo Sorrentino : Loro 1, l’ultimo film di Paolo Sorrentino, non è un film su Silvio Berlusconi: è un film fortemente, profondamente, radicalmente berlusconiano. Non fatevi ingannare neppure dal titolo, anch’esso un po’ paraculo. Nel film, un personaggio lo spiega così: Loro significa quelli che contano. Macché, il film parla di noi, pretendendo pure di mostrarci come ci siamo ridotti. Peccato che a mostrarcelo sia uno di Loro, caduto anche lui – come B., ...

LORO 2 - la verità che neanche Sorrentino vorrà mai confessare : perché al regista piace tantissimo Silvio Berlusconi : Loro di Sorrentino capitolo secondo. Domanda di rito , prima di quella tradizionale se il film è bello o brutto, : ci sono le orge, c'è il bunga bunga, il festival delle grandi puttane che dieci anni ...

LORO 2 - Paolo Sorrentino racconta il suo Berlusconi : «Non posso non fare dei film alla Sorrentino!» - Best Movie : ... fondatore di Mediolanum interpretato dallo stesso Servillo, con una scelta geniale, ndr, e quella della telefonata mi hanno fatto capire che Paolo ci portava ad allontanarci dalla cronaca per ...

«LORO 2» : cosa aspettarsi dal secondo film di Sorrentino su Silvio Berlusconi : Una prima parte folle, caotica, eccentrica e quasi «delirante» cede il passo a una narrazione (molto) più intima e tipicamente «sorrentiniana». È il Silvio Berlusconi che più ti aspetti – o, almeno, che più ti saresti aspettato dal regista Paolo Sorrentino – quello protagonista del secondo capitolo di Loro. Che uscirà nelle sale il 10 maggio – quindici giorni dopo Loro 1 – e che abbiamo visto in anteprima. LEGGI ...

LORO 2 - iI vecchio - patetico e triste Silvio Berlusconi secondo Paolo Sorrentino. E si ride meno che in LORO 1 : Un uomo triste, solitario e contrito al comando: Silvio Berlusconi. Paolo Sorrentino non cambia rotta. Loro 2 è l’ampliamento/allungamento di ciò che in Loro 1 una decina di giorni fa si era appena accennato. Nella seconda parte (al cinema dal 10 maggio 2018) niente più farsa, niente più spiritosaggini e divertite sorprese ideate dal protagonista Berlusconi, simpatico smargiasso alla riconquista della moglie annoiata. Stavolta Sorrentino fa sul ...

LORO 2 - Berlusconi umiliato dalle ragazzine Bunga Bunga : cosa gli dicono : Esci dall'anteprima stampa di Loro 2 , la seconda parte del film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi , con una tristezza infinita. Per l'atmosfera da fine Impero Romano, per il finto divertimento ...

LORO - il massacro di Berlusconi? No - Sorrentino lo tratta quasi con indulgenza : “Un’ aggressione politica nei miei confronti. Spero che siano voci non fondate sulla mia realtà”, così ha esclamato Berlusconi quando ha saputo di Loro, ultimo e notevole film di Paolo Sorrentino. Eppure l’ex premier inspira simpatia anche ai non berlusconiani di fede e di giuramento. Sorrentino è stato, quasi, indulgente con Lui (proprio con L maiuscola, come lo chiamano nel film). E, diciamocelo pure, B. è uno che continua a vincere, ...