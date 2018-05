L' ora della ' responsabilità' e quei 15 deputati M5s pronti a disertare

IL RACCONTO L'ora della promessa - parte terza - : Pubblichiamo la terza puntata del RACCONTO "L'ora della promessa" dello scrittore narnese Eugenio Raspi. La seconda puntata è disponibile cliccando qui . La prossima e ultima puntata uscirà venerdì ...

L'epidemia della "lattuga killer" che ora terrorizza gli Stati Uniti : La "lattuga killer" terrorizza gli Stati Uniti. Dopo oltre 120 casi segnalati in ben venticinque Stati, è arrivato il primo decesso causato da una infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli. Batterio che è stato appunto rilevato nella lattuga.Come riporta il New Scientist, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno segnalato 121 casi di infezione tra persone di età compresa fra uno e 88 ...

Giro d’Italia 2018 - prima tappa Gerusalemme : la startlist della cronometro. Tutti gli orari di partenza. Aru alle 15.32 : Il Giro d’Italia 2018 scatterà domani (venerdì 4 maggio) con una cronometro individuale a Gerusalemme. La capitale di Israele ospiterà una tappa subito importante in chiave classifica generale. Infatti il percorso di 9,7 km è molto insidioso, con un continuo saliscendi e diversi cambi di direzione, oltre ad uno strappo finale con pendenze che raggiungono il 9%. I 176 corridori presenti partiranno con un minuto di distanza tra di loro e il ...

Entusiasmo corale per il concerto del Global Chorus nel giorno della Liberazione : Costruire momenti che hanno un significato sociale, etico, culturale e umano per abitare il presente con una visione e una

Giro d’Italia 2018 - i possibili scenari tattici della Corsa Rosa. Sky dominerà come al Tour? Servirà il coraggio di attaccare : Tutto pronto per il Giro d’Italia 2018: dopo tanta attesa, finalmente domani scatterà la prima grande Corsa a tappe stagionale. Si parte con tre frazioni in terra israeliana: una brevissima cronometro a Gerusalemme e due giornate dedicate molto probabilmente ai velocisti, dove però bisognerà fare attenzione a cadute ed imprevisti vari. Poi il rientro nel Bel Paese e le prime montagne: dalla Sicilia fino alle Dolomiti per poi tornare ...

Massimo Moratti nominato presidente della Saras : Sarà ufficialmente Massimo Moratti a sostituire il fratello Gian Marco, scomparso lo scorso febbraio, alla guida della Saras. L'articolo Massimo Moratti nominato presidente della Saras è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Innamorato”. Alessandro Preziosi e la nuova fiamma. Sono passati nove mesi dalla fine della storia con Greta Carandini e l’attore napoletano è stato beccato con “lei”. Le foto (bomba) che lo incastrano : Alessandro Preziosi ha un nuovo amore. Dopo la fine della storia con Greta Carandini, l’attore napoletano si è di nuovo “sistemato”. La storia con Greta Carandini, sbocciata dopo la fine dell’amore con Vittoria Puccini, aveva fatto parlare: la Carandini ha 17 anni meno di Preziosi e tutti si chiedevano se e quanto sarebbe durato l’amore. Alla faccia dei crudeli che credevano fosse solo un fuoco di paglia, il loro amore è durato 4 anni. Poi, ...

Ritratti contemporanei - sabato il vernissage della 4° edizione : L'idea rivoluzionaria è che la mostra si allea con il mondo digitale, in quanto il sito ufficiale ospita una pagina dedicata ad ogni artista e alla sua opera con la possibilità di votare il ritratto ...

Ancora niente governo : al limite della crisi istituzionale : Come in un drammatico gioco dell'oca, in cui si torna sempre al punto di partenza. Anzi, con meno chances rispetto all'inizio, perché questi sessanta giorni di crisi hanno già consumato tutte le opzioni e bruciato, in un clima dissolutorio di pre-ordalia elettorale, gli auspicati sussulti di "responsabilità" che il tempo avrebbe dovuto portare "nell'interesse generale".Così al Quirinale ci si appresta a registrare ...

“Addio splendore”. Sport italiano in lutto. Si è spenta a soli 18 anni dopo un brutto incidente in campo. Il dolore della famiglia e di chi la ammirava : “ora gioca nel Campionato dei Cieli” : Una morte terribile, ma soprattutto arrivata troppo presto. A diciotto anni la vita dovrebbe solo sorridere e fino ad oggi per questa splendida ragazza di Reggio Emila era stato così. Tanta energia, voglia di vivere da vendere, amici e una grandissima passione: lo Sport, che però ha significato per lei un sacrificio troppo grande. Non ce l’ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18enne di Reggio Emilia in coma da domenica mattina ...

Lo straordinario spettacolo della Martora “catturata” dalle fototrappole in Aspromonte : La misteriosa fauna che popola l’Aspromonte viene allo scoperto, e ancora una volta, sono le fototrappole installate nei punti più segreti della Montagna a svelarci i protagonisti della nostra Biodiversità: questa volta è il turno della Martora, l’agile carnivoro dei boschi parente stretto della Faina. “Si incrementa l’inventario delle specie di interesse nazionale ed internazionale che popolano i boschi dell’Aspromonte – dichiara il Presidente ...

La decorazione della "Nuvola" di Lavazza è stata realizzata da un umbro : Nel corso di una conferenza di presentazione trasmessa in streaming , sky e tg 24, in tutte le sedi Lavazza del globo, si è parlato del progetto la Nuvola che include un museo, uffici, una sala ...

“Grazie - mamma”. Tutti conoscono (e adorano) Vanessa Incontrada - pochi sua madre. L’avete mai vista? Spagnola doc - si chiama Alicia ed è una delle donne più importanti della sua vita. Non a caso ha scelto proprio lei per superare quel momento così difficile… : Se c’è un personaggio del mondo dello spettacolo che mette d’accordo uomini e donne, allora quello è Vanessa Incontrada. Si fa presto a capirne il perché: è bella ma genuina, simpatica da morire senza mai sembrare forzata, autentica ma mai sopra le righe. E poi si piace così come è, anche se gli anni passano, le gambe e i glutei diventano meno tonici e si prende qualche chiletto in più, soprattutto dopo la gravidanza. ...

La filosofia : non solo vetrine «Spazio all'arte e ai ristoranti Come un'istituzione della città» : MILANO «PER LA CITTÀ, con la città, nella città». Le parole di Pierluigi Cocchini, ad della Rinascente, suonano Come uno slogan. Almeno finché non ti avvicini alle vetrine dello store milanese a due ...