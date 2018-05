Shadow of the Tomb Raider : arrivano dettagli sulla LONGEVITÀ : Shadow of the Tomb Raider è stato ufficialmente presentato pochi giorni fa da Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics con un trailer e, in rete, continuano a spuntare interessanti informazioni sulla nuova avventura di Lara Croft.Dopo avervi riportato alcuni dettagli relativi a stealth, personaggi e gameplay, ora vi segnaliamo le informazioni comparse su ResetEra che riguardano la longevità.Quante ore serviranno per portare a termine ...

Spuntano dettagli sulla LONGEVITÀ di Detroit : Become Human : L'ultima fatica di Quantic Dream, Detroit: Become Human, sta per arrivare il prossimo mese su PlayStation 4 ma, già da oggi, i giocatori potranno provare il titolo grazie alla demo disponibile sul PlayStation Store europeo.Con l'avvicinarsi del lancio, sono sempre più numerose le informazioni e i dettagli su Detroit: Become Human. Tra gli ultimi spuntati in rete, vi segnaliamo quelli relativi alla longevità.Se vi state chiedendo quanto tempo ...

LONGEVITÀ. Vivere più a lungo grazie ai telomeri - Notizie e aggiornamenti : L'obiettivo della scienza è che questo non avvenga per non danneggiare le informazioni. Immaculata De Vivo , professoressa di Medicina a Harvard, Dipartimento di Epidemiologia, dal 2007 lavora sui ...

La LONGEVITÀ di God of War sembra essere molto variabile : God of War è in uscita tra pochi giorni, ma alcuni fortunati hanno avuto la possibilità di mettere le mani sul gioco in anticipo: oltreoceano, infatti, diversi rivenditori stanno "rompendo" il day one della nuova esclusiva PS4 in arrivo il 20 aprile. L'elemento di maggiore interesse, o uno dei più interessanti, riguarda la longevità del gioco: sembra che portare a termine esclusivamente la storia principale non renda God of War poi così ...

Verona : centenaria svela al sindaco il segreto della sua LONGEVITÀ : Verona, 10 apr. (AdnKronos) – Sport, alimentazione sana e amore per se stessi e per gli altri. Questi i segreti della neo centenaria Maria Sala, accolta oggi a palazzo Barbieri dal sindaco Federico Sboarina, che le ha consegnato una targa ricordo da parte della città di Verona.‘E’ un piacere ‘ ha sottolineato il sindaco ‘ poter partecipare, in rappresentanza di tutta la città, ai festeggiamenti del centesimo ...

I cibi della LONGEVITÀ - ecco cosa mangiare per "campare cent'anni" : cosa mangiano i centenari? Una ricerca dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri, nell’ambito di un studio che sarà presentato dalla Federazione Italiane delle Società delle Malattie dell&rsquo...

Dieta dei centenari : ecco il segreto della LONGEVITÀ : La Dieta dei centenari rivela il segreto della longevità. ecco cosa mangiano. Se ne parla al convegno Fismad in programma fino al 24 marzo a Roma.

Cibi frugali e dieta mediterranea : il segreto della LONGEVITÀ : Alzarsi da tavola quando non si è ancora sazi e dieta vegetariana: sono i segreti della longevità secondo gli studi degli esperti. Ma cosa mettono nel piatto i centenari? Ogni loro pasto è composto in...

A Way Out : trapelano nuovi dettagli e curiosità sullo sviluppo - la LONGEVITÀ e molto altro : Manca circa una settimana all'uscita di A Way Out per Xbox One, PS4 e PC, action cooperativo ambientato negli anni '70 in cui due fuggitivi si ritroveranno a collaborare dopo essere evasi da una prigione. Il Game Director Josef Fares ha rivelato nuovi dettagli e curiosità sul titolo tramite un'intervista ai colleghi di Gamespot, sono infatti emersi dettagli come la longevità del titolo e curiosità relative allo sviluppo.A Way out non avrà una ...

Salute : innovazioni per la LONGEVITÀ - meeting esperti ad Ancona : Valorizzare proposte e soluzioni utili a cogliere i benefici derivanti dalla longevità. E’ questo l’obiettivo di ‘Expo-meeting Innov-Aging’, l’evento promosso da Fondazione Marche dedicato al tema dell’aging e ai vantaggi sociali ed economici che derivano dalla Silver Economy. L’appuntamento, che si terrà dal 21 al 23 giugno alla Mole vanvitelliana di Ancona, è promosso da Regione Marche, Ibm, Ubi Banca, ...

Innovazioni per la LONGEVITÀ al meeting di Ancona : Roma, 13 mar. (AdnKronos Salute) – Valorizzare proposte e soluzioni utili a cogliere i benefici derivanti dalla longevità. E’ questo l’obiettivo di ‘Expo-meeting Innov-Aging’, l’evento promosso da Fondazione Marche dedicato al tema dell’aging e ai vantaggi sociali ed economici che derivano dalla Silver Economy. L’appuntamento, che si terrà dal 21 al 23 giugno alla Mole vanvitelliana di Ancona, è ...