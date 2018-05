Lo spietato far west di Red Dead Redemption 2 in nuove imperdibili immagini

eurogamer

(Di venerdì 4 maggio 2018) Sono giorni sicuramente molto importanti per tutti coloro che non vedevano l'ora di scoprire nuovi aspetti di Red2, attesissimo secondo capitolo (terzo considerando RedRevolver) di una IP che non avrà raggiunto le vette di successo di GTA ma che da molti viene considerata la creatura più riuscita di Rockstar Games.Dopo aver dato un'occhiata al terzo trailer confezionato dalla software house e aver letto i primidettagli sul gioco, non potevamo di certo non segnalarvi le tantepubblicate da Gematsu.Si tratta di un'occasione per ammirare la tipica cura per i dettagli di Rockstar e per immergersi nell'universo di Red2. C'è spazio anche per quella che sembra proprio una vecchia conoscenza.Read more…