Liverpool | Klopp è già a Kiev | Non c' è posto per medaglie d' argento

Liverpool - Klopp : "Dedichiamo la finale a Sean Cox" : Il tecnico dei Reds a Premium Sport: "Real? Non importa chi ci sia dall'altra parte, a Kiev dovremo giocare meglio di questa sera"

Klopp su Roma-Liverpool : «Qui per vincere - non difenderemo i tre gol» : Le parole dell'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, nell'intervista con Premium Sport a pochi minuti del fischio d'inizio del match contro la Roma

Russell Crowe smentisce Klopp : 'Io con il Liverpool? Hai sbagliato squadra - forza Roma!' : 'squadra sbagliata. forza Roma'. Così l'attore Russell Crowe ha smentito l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che in un'intervista aveva dichiarato: 'Stasera il Gladiatore giocherà nel mio ...

Sean Cox - come sta il tifoso del Liverpool ferito. Klopp : 'Roma - grande gesto' : Un cauto ottimismo, da parte dei medici, sulle condizioni di salute di Sean Cox , il tifoso del Liverpool rimasto gravemente ferito e ricoverato in coma indotto dopo gli scontri della scorsa settimana ...

Roma-Liverpool : Klopp - godiamoci festa : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "E' una partita di calcio e quello che conta succede nel campo. Ma dopo una settimana in cui si è parlato tanto delle violenze dobbiamo far sentire il sostegno alla famiglia di ...

Roma-Liverpool : Klopp - meritiamo finale : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "Non siamo il Chelsea o il Barcellona, ogni gara è diversa, ogni squadra pure: non siamo già qualificati ma non penso ci troviamo in una situazione difficile noi. La Roma dovrà ...

Liverpool : Klopp - difficile rimonta Roma : ANSA, - Roma, 1 MAG - "Meritiamo di essere qui, anche la Roma ha fatto benissimo: siamo due squadre che si rispettano, ma noi abbiamo il sogno di raggiungere la finale. E' difficile giocare contro di ...

Roma Liverpool - Klopp : 'Non siamo né il Chelsea - né il Barça. Segnarci 3 gol possibile - ma non facile' : "Non siamo il Chelsea o il Barcellona, ogni gara è diversa, ogni squadra pure: non siamo già qualificati ma non penso ci troviamo in una situazione difficile noi. La Roma dovrà fare tre gol, se si ...