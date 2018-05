L' Italia non tocca più palla

Eurofestival dei bilanci amaro per l'Italia : 'non avete fatto niente' : Rallentiamo e siamo fra quelli che faticano di più: lo prevede un documento europeo. Ma in realtà, che valore ha la previsione di Bruxelles? -

Eurofestival dei bilanci amaro per l'Italia : 'non avete fatto niente' dice Bruxelles : Il nostro Pil crescerà dell'1,5% quest'anno e del 1,2% nel 2019. Rallentiamo e siamo fra quelli che faticano di più: lo prevede un documento europeo. Ma in realtà, che valore ha la previsione di ...

Paolo Becchi - cosa nascondono dietro la ricerca 'gli Italiani non esistono' : il sospetto del professore : Il popolo italiano non esiste, almeno secondo la ricerca genetica portata avanti dall'antropologo dell'Università di Bologna, Davide Pettener , secondo il quale gli italiani sono soltanto 'un'...

Gli Italiani non esistono - i sardi sì/ Studio nazionale rivela : "Grande mix genetico" : Gli italiani non esistono, i sardi sì: questo il risultato dello Studio della National Geographic Society, Sardegna eccezione con geni altamente riconoscibili(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:04:00 GMT)

Amazon apre un altro centro in Italia. E' il nono : Dopo mesi burrascosi per via della polemica riguardo l'ipotesi di dotare i propri dipendenti di un braccialetto elettronico, Amazon rilancia il proprio business in Italia. La società di Seattle aprirà ...

Calderoli sui bimbi spariti da Bolzano : 'Leggi Italiane non valgono a casa nostra' : ROMA . «Un grave e inquietante esempio di come le leggi italiane non valgono a casa nostra, dove invece valgono le leggi di certi Paesi islamici, dove la donna è considerata inferiore all'uomo, arriva ...

Martina : Pd faccia autocritica - non sono Italiani a non capirci : Roma, 3 mag. , askanews, Il Pd deve 'guardare in faccia' il dato delle scorse elezioni, capirne le ragioni e fare 'una vera autocritica'. Lo ha detto Maurizio Martina parlando alla direzione Pd, ...

Pd - direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono gli Italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Giro d’Italia 2018 - Mauro Vegni : “Chris Froome? Se vince sarà Campione - anche se squalificato. Non l’ho pagato per venire al Giro!” : Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia 2018 che scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme, è stato intervistato da Gazzetta dello Sport alla vigilia della Corsa Rosa e si è dilungato soprattutto su Chris Froome, annunciato favorito per la vittoria finale: “Mi auguro che Chris Froome sia alla partenza per fare un grande Giro poi naturalmente le cose potrebbero cambiare in divenire. Vuole venire qui per vincere il terzo Grande Giro ...

Furbetti cartellino alla Reggia di Caserta - “danno a Italia e Unesco”/ Vigilanti arrestati ma non licenziati : Furbetti del cartellino alla Reggia di Caserta: arrestati due Vigilanti, altri 4 dipendenti indagati. Le ultime notizie: inchiesta partita da un furto. Gli episodi risalgono al 2016(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:10:00 GMT)

Il governo non c'è - torna l'incubo spread : sull'Italia i riflettori dell'Europa : "L'incertezza politica è diventata più pronunciata e, se continuasse, potrebbe rendere i mercati più volatili e avere conseguenze sui premi di rischio". Il monito per l'Italia arriva nero su...

UE : prosegue espansione nonostante nuovi rischi. Confermate stime dell'Italia : Teleborsa, - I tassi di crescita dell'UE e della zona euro superano le aspettative nel 2017 e si attestano al 2,4%, il livello più elevato degli ultimi 10 anni, rivela la Commissione Europea nelle sue ...

Gli Italiani non rinunciano all'auto : Per stimolare sinergie per un futuro più sostenibile torna l'edizione 2018 del Festivalfuturo Altroconsumo con 'RI-Generazioni, L'era dell'economia circolare' in programma a Milano all'UniCredit ...