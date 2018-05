Linda Lorenzi L' ex valletta di Corrado | Ho lasciato la tv per non scendere a

Linda Lorenzi : l'ex valletta di Corrado che ha lasciato la tv per non cedere ai compromessi : Il nome di Linda Lorenzi probabilmente molti non se lo ricordano, soprattutto se più giovani. Ma negli anni '80 era la regina delle vallette, e ha lavorato anche con Corrado e Gerry Scotti, in programmi come Il pranzo è servito, Il Gioco delle Coppie, Festivalbar. Dal 1992 non si hanno più sue notizie, e Linda quasi trent'anni dopo ha deciso di raccontare la sua storia al settimanale Spy: ormai non è più Linda, ma Anna Chetta, il ...