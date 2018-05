L' impressionante peso di microtransazioni e DLC | entrate di $1 miliardo in appena tre

eurogamer

(Di venerdì 4 maggio 2018) Activision trae DLC dai videogiochi ricava a dir poco parecchio e a riportarlo è Gamereactor che ha sostanzialmente condiviso i numeri rivelati dalla compagnia stessa.Nell'ultimo trimestre infatti la società ha guadagnato più di $1, e a confermare il dato ci pensa anche una conferenza con gli investitori riportata in dettaglio da Seeking Alpha.Quest'ultimo trimestre si è rivelato essere molto fruttuoso per Activision, contenuti e funzionalità in-game continuano infatti a tenere coinvolti i numerosi fan, contribuendo in maniera significativa a questo risultato.Read more…