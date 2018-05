LG V35 ThinQ | senza notch | AI Cam dual da 16MP e display da 6 pollici

http://feedproxy.goo

: LG V35 ThinQ nei primi render con doppia fotocamera. Assente il notch - Tech4D_ : LG V35 ThinQ nei primi render con doppia fotocamera. Assente il notch - FPSREPORTER : LG V35 ThinQ nei primi render con doppia fotocamera. Assente il notch - Tecno__Android : -

(Di venerdì 4 maggio 2018) LG V35, successore del V30, appare in un’immagine. Dopo che il nome è stato divulgato online da Evan Blass, ora è disponibile la prima immagine rendering del top di gamma Android pubblicata da AndroidHeadlines. LG V35è il successore del V30? A parte l’esclusiva, non era difficile prevedere una configurazione concam, per la precisione con sensori da, per il successore del V30, ma le informazioni divulgate vanno ben oltre questo. Dall’immagine trapelata è evidente l’asdella tacca tanto odiata dai consumatori quanto amata dai produttori. Il rendering però non può fornisce indicazioni sulle caratteristiche e qui ci dobbiamo affidare alle informazioni fornite da “una fonte affidabile” come riporta il sito californiano.QHD+ OLED da 6“FullVision” in 18:9 con un rapporto ...