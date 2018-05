L' ex vice del dittatore | Il governo è una mafia ma ha i mesi contati

Riscontri del 3 maggio per Asus ZenFone 3 dopo l’aggiornamento 55 : come va il device? : Da circa 24 ore è in distribuzione un nuovo aggiornamento di inizio maggio per le due versioni più popolari dell'Asus ZenFone 3 che sono in commercio nel nostro Paese. Stiamo parlando della patch 55 che, come riportato nel nostro primo resoconto sulla vicenda, ha il compito di migliorare la durata della batteria con una serie di ottimizzazioni. Premesso che qualche riscontro più attendibile sotto questo punto di vista lo potremo avere solo tra ...

Yvonne De Rosa : "Le verità cercate per terra da maiali". Il post della compagna di Fico dopo la vicenda della colf in nero : Non fa alcun riferimento alla vicenda della colf in nero, ma Yvonne De Rosa, la compagna del presidente della Camera Roberto Fico cita il Cirano di Guccini e su Fb scrive: "Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali; tornate a casa nani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti".In tanti sui social hanno legato questa frase alla vicenda raccontata da Le Iene secondo la quale a casa ...

Roberto Fico sta pensando di querelare Le Iene per la vicenda della "colf in nero" : Il presidente della Camera, Roberto Fico, sta valutando l’idea "di sporgere querela per diffamazione nei confronti della trasmissione Le Iene che, attraverso il loro pezzo, insinuano nel pubblico televisivo il dubbio (per loro...

vicenza. Sabato 5 e domenica 6 in piazza delle Erbe Fuori Mercato : Sabato 5 e domenica 6 maggio, per tutto il giorno piazza delle Erbe a Vicenza ospiterà “Fuori Mercato”, mercatino vintage, dell’artigianato

vicenza - Domenico Don : il prete 'comico' che riempie la chiesa di fedeli : C'è chi ci va solo la domenica e chi invece aspetta direttamente le festività importanti come Pasqua e Natale, c'è chi entra solo per l'eucarestia e chi invece se ne va dopo un quarto d'ora. Ciò che è ...

La vicenda del turista morto a Ischia per l'ambulanza bloccata da un varco : Napoli, 30 apr. , askanews, 'Quello che è successo a Sant'Angelo di Ischia, dove un turista è morto in attesa dell'ambulanza rimasta bloccata dalla transenna che delimita l'area pedonale, è gravissimo.

“Ermal Meta non sarà in studio”. Amici - ecco il perché dell’assenza del cantante al Serale. Al suo posto Maria De Filippi ha già trovato un altro supernome. I dettagli della vicenda che ha allarmato i fan del programma : Sabato 28 aprile, nella quarta puntata di Amici 2018 Serale, Ermal Meta è assente. Il cantautore, arruolato da Maria De Filippi tra i giudici della Commissione Esterna, stasera non presenzia in studio. Il motivo? Dalle ore 21.00 circa di questa sera l’interprete di canzoni come “A parte te”, “Vietato morire” e “Piccola anima” è impegnato in un concerto. Quando su Canale5 ha inizio il nuovo appuntamento con Amici, più o meno negli stessi ...

La vicesindaco Colle e il consigliere delegato Scarpa 'Marta' alla consegna del Premio "Venezia città delle donne" : ... delle arti, dell'economia, dell'insegnamento e di tutti quei settori che contribuiscono a far crescere il corpo sociale cittadino e per promuovere, attraverso suggestioni e momenti di ...

Apre al porto il sesto ristorante self-service della catena Pesceazzurro : ... Filippo Olivieri , rimarcando ' l'importanza e l'orgoglio per chi decide di investire nella nostra città, per creare economia e sviluppo nel nostro territorio, valorizzando il pesce azzurro'. Il ...

Alfie Evans è morto. Il padre su Facebook : «Il mio piccolo gladiatore è volato via» | La «malattia misteriosa» Tutte le tappe della vicenda : Il bimbo, affetto da una malattia neurodegenerativa sconosciuta, è deceduto alle 2:30 di notte, ora locale (le 3:30 in Italia) cinque giorni dopo che gli era stato staccato il respiratore. Il dolore dei genitori su Facebook: «Gli sono spuntate le ali, ed è volato via»

Raniero Viviani eletto vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno : Già Professore 'a contratto' in Economia Aziendale presso l'Università Politecnica delle Marche. Si occupa di consulenza e assistenza in operazioni di M&A e di accompagnamento di imprese all' AIM di ...

Cuneo : sgomberato dai clochard il sottopassaggio del Movicentro : Nella prima mattinata di oggi le operazioni di pulizia e lavaggio dell'area del Movicentro " in particolare del sottopasso pedonale " sono avvenute in presenza degli operatori della Polizia Locale, ...

Lavaggio del sottopasso del Movicentro a Cuneo : 4 clochard africani invitati ad abbandonare i giacigli : "Nella prima mattinata di oggi, venerdì 27 aprile, - scrive il Comune di Cuneo - le operazioni di pulizia e Lavaggio dell'area del Movicentro, in particolare del sottopasso pedonale, sono avvenute in ...