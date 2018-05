Leonardo | ' Nazionale | Mancini è l' uomo giusto Milan ok con Gattuso | mi aspettavo di più

calciomercato

: ?? Auguri a Leonardo #Bonucci che compie 31 anni! 77 presenze in #Nazionale ???? 5 #gol ?? ?? #1maggio 1987, #Viterbo… - Vivo_Azzurro : ?? Auguri a Leonardo #Bonucci che compie 31 anni! 77 presenze in #Nazionale ???? 5 #gol ?? ?? #1maggio 1987, #Viterbo… - nuovAtlantide : 'Siamo ufficialmente alla pre-politica: ai nani, alle ballerine, ai fenomeni da baraccone si sono associati canniba… - francescogiub : RT @GuidoDellOmo: -

(Di venerdì 4 maggio 2018), ex allenatore - tra le altre - die Inter, ha parlato a RMC Sport della Serie A e della stagione delle dueesi: 'Il calcio italiano lo sento un po' mio, perché ci sono da tanti anni e dispiace non vedere l'Italia al Mondiale. Non era immaginabile che l'...