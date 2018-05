Legge Basaglia | 40 anni dopo la chiusura dei manicomi Psichiatria e cura del disagio

Legge Basaglia compie 40 anni : la chiusura dei manicomi : Bisogna superare le lacune applicative della Legge Basaglia , Legge con cui l'Italia si distinse in Europa e nel mondo sul piano dell'assistenza alle persone con problemi di mente. Franco Basaglia : ...

Legge Basaglia : dopo 40 anni come è cambiata la cura del disagio mentale : Nel 1978 sono stati aboliti i manicomi, ma la strada per affrontare la malattia della psiche in maniera olistica è ancora lunga