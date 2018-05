Legge 104 | il calcolo dei permessi in regime di part-time

Umbria - relax e vacanze con la Legge 104 invece di assistere i malati : due impiegati nei guai : Andavano in vacanza o si dedicavano ad altre attività sfruttando i permessi della 104 invece di assistere i parenti malati. Due dipendenti impiegati in un comune dell’Umbria sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato.Continua a leggere

Legge 104 - arrivano le prime sentenze : il comunicato ufficiale : Abusi Legge 104, arrivano le prime sentenze, come annuncia la FLC CGIL. “Sono state emesse le prime sentenze di condanna a seguito del processo avviato ad Agrigento per far luce su un vasto giro di false certificazioni di invalidità (Legge 104/92) ottenute, secondo l’accusa, da numerosi docenti e lavoratori ATA con la complicità di medici […] L'articolo Legge 104, arrivano le prime sentenze: il comunicato ufficiale proviene da ...

RIFORMA PENSIONI/ Oltre il cumulo contributivo - l'accredito figurativo ex Legge 104 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Oltre il cumulo contributivo, l'accredito figurativo ex Legge 104. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 aprile(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:47:00 GMT)

Mutui agevolati con la Legge 104 : Le famiglie che hanno una persona disabile a carico potranno richiedere un mutuo agevolato per l’acquisto di una casa o per interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica. Questa opportunità è possibile grazie a Plafond Casa, una soluzione messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti in convenzione con l’Associazione Bancaria Italiana (Abi). Si potrà chiedere fino ad un massimo di 350mila euro. Chi può ...

Mutuo agevolato con Legge 104 : Mutui agevolati per le famiglie in cui c'è una persona disabile ai sensi della legge 104 . Un'opportunità possibile grazie a Plafond Casa , la soluzione messa a disposizione da Cassa Depositi e ...

Legge 104 : cos'è - a chi spetta e come fare la domanda : La Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate disciplina le agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che ...

Legge 104 - continuano gli abusi : si pensa a modifiche per contrastare i furbetti Video : Si preannunciano tempi duri per i ‘furbetti’ della Legge 104. Dopo gli ultimi episodi di abusi balzati all’onore delle cronache dopo la denuncia del Governatore [Video] della regione Sicilia, Nello Musumeci, dove pare che alcuni dipendenti si siano fatti adottare da anziati malati per poter usufruire dei permessi dal lavoro retribuiti garantiti ai familiari dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, cresce il dibattito sulla necessita' di apportare ...

Legge 104 : abusi punibili con il licenziamento lo dice la Cassazione Video : Non ci sono solo i dipendenti della Regione Sicilia, come hanno messo in evidenza in questi giorni i vari organi di informazione, ad abusare dei benefici della #Legge 104. Secondo una recente indagine del Corriere della Sera, infatti, su tutto il territorio nazionale quasi 600 mila dipendenti pubblici che usufruiscono delle agevolazioni della Legge 104 [Video], a volte anche non avendone diritto. In media si tratta quasi di 1 su 5. Questo, ...

Legge 104 : abusi punibili con il licenziamento lo dice la Cassazione : Non ci sono solo i dipendenti della Regione Sicilia, come hanno messo in evidenza in questi giorni i vari organi di informazione, ad abusare dei benefici della Legge 104. Secondo una recente indagine del Corriere della Sera, infatti, su tutto il territorio nazionale quasi 600 mila dipendenti pubblici che usufruiscono delle agevolazioni della Legge 104, a volte anche non avendone diritto. In media si tratta quasi di 1 su 5. Questo, ovviamente, ...

Legge 104 - licenziamento per giusta causa per chi abusa : Chi abusa dei permessi e della Legge 104 può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro anche se non configura un reato. Lo ha confermato nei giorni scorsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8209/2018. Ricordiamo che l’utilizzo dei permessi legati alla Legge 104 prevede che in tali giornate il beneficiario effettui l’assistenza al parente disabile non in maniera continuativa e ritagliandosi spazi per altre ...

Legge 104 - cosa prevede : C'è chi ne ha abusato per fare le vacanze all'estero, chi si è fatto adottare da un anziano malato per poter approfittare dei permessi e chi, invece di prendersi cura del fratello invalido, è andato a ...

Arresto Luisa Zappini : abuso dei permessi relativi alla Legge 104 - : La notizia degli arresti domiciliari per Luisa Zappini, dirigente della Centrale Unica di Emergenza, ha fatto velocemente il giro del web e dei principali Tg di cronaca nella giornata di ieri. La dirigente si è così ritrovata agli arresti con le accuse di truffa e peculato emesse nella giornata scorsa. Quanto emerso dalle indagini della Procura di Trento non ...

Luisa Zappini - alle Hawaii in permesso con la Legge 104/ Provincia di Trento - il legale : "Non voleva truffare" : alle Hawaii in permesso con la 104, arrestata Luisa Zappini. Dirigente della Provincia di Trento, invece che a curare un parente era in vacanza a New York, Honolulu, Parigi e alle Maldive(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:07:00 GMT)