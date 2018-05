Lega | Furgiuele incontra presidente Sacal

Castrovillari - Assemblea della Lega . Furgiuele : "si punta al cambiamento" : La Lega rappresenta una scelta di vero cambiamento contro una classe politica che i calabresi non vogliono più. La Lega dovrà essere lo strumento per un vero cambiamento. Il nostro prossimo obiettivo ...

Lega : incontro a Catanzaro - presente l'onorevole Furgiuele : Il lavoro è la priorità in assoluto ed a poco serve alla politica sforzarsi di trovare equilibri se l'occupazione non venga affrontata come la prima vera emergenza. Una emergenza così tanto ...