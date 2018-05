Lecce | troppe fake news | ecco la verità sul caso Chiricò

Blastingnews

: LECCE- CHIRICÒ: TUTTO VERO? Ecco la situazione. - IEUREPORTER : LECCE- CHIRICÒ: TUTTO VERO? Ecco la situazione. - PRossazzurra46 : Le parole dell'amministratore delegato del Catania: 'Ci sbatteremmo la testa al muro per come abbiamo dilapidato l'… - Catania_Channel : Lo Monaco: 'Troppe occasioni sfumate. Complimenti al Lecce, pensiamo ai play-off' -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Chiricò ha firmato, Noi non lo vogliamo, Speriamo che vada via prima di arrivare sono soltanto alcuni dei messaggi che da ieri mattina stanno inondando le pagine tematiche dedicate alla #Serie C sui social network, relativamente al #Calciomercato e al #calcio. Cosimo Chiricò, calciatore brindisino, ha gia' giocato nele il rapporto con i tifosi salentini si è logorato per questioni passate che però per tanti sostenitori della squadra pugliese VIDEO sono imperdonabili. L'accostamento del suo nome alcalcio, ha creato ovviamente tantissime reazioni. Nel pomeriggio si era addirittura diffusa la voce che la trattativa fosse stata voluta da Liverani perché l'allenatore romano vuole puntare sull'ex calciatore del Foggia: al momento pare che la situazione sia ben diversa. Chiricò sara' acquistato dala parametro zero dopo una trattativa condotta dal diesse ...