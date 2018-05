Lecce - chi resta? La situazione riscatti : un big si allontana : Come più volte spiegato dai dirigenti giallorossi, il Lecce in questi tre anni di gestione societaria di stampo salentino, ha fatto il possibile per allestire una rosa costituita da giocatori di proprietà. Non è un obiettivo facile, considerando che, in Serie C, la maggior parte delle trattative si basa sui prestiti, essendo pochissimi i club le che possono permettersi di investire capitali per acquistare i calciatori. Il Lecce, nonostante ...

Lecce - troppe fake news : ecco la verità sul caso Chiricò Video : Chiricò ha firmato, Noi non lo vogliamo, Speriamo che vada via prima di arrivare sono soltanto alcuni dei messaggi che da ieri mattina stanno inondando le pagine tematiche dedicate alla #Serie C sui social network, relativamente al #Calciomercato e al #Lecce calcio. Cosimo Chiricò, calciatore brindisino, ha gia' giocato nel Lecce e il rapporto con i tifosi salentini si è logorato per questioni passate che però per tanti sostenitori della squadra ...

Lecce - scritte No Tap su una chiesa : la digos individua e denuncia due anarchici : Lecce - La digos ha individuato e denunciato due persone ritenute responsabili di avere imbrattato, lo scorso 25 aprile, i muri della chiesa di Santa Lucia , a Lecce, con scritte offensive. Si tratta ...

Ufficiale - Lecce- Paganese show : prevendita record - aumento capienza richiesto Video : prevendita da brividi per #Lecce- Paganese. Numeri che davvero nessuno poteva immaginarsi: la corsa al biglietto è stata quella delle grandi occasioni gia' dalla prima mattinata di ieri con addirittura alcuni terminal che si sono bloccati [Video] a causa dell'affluenza assolutamente superiore ad ogni aspettativa. A Lecce, nel Salento, c'è voglia di Lecce, c'è voglia di grande calcio: ancora una volta quella leccese dimostra di essere una delle ...

Lecce-Paganese - aria tesissima : ecco le dichiarazioni in arrivo da Pagani Video : L'attesa per il match di Serie C di domenica tra Lecce e Paganese è davvero altissima nel Salento [Video]: i botteghini sono stati presi d'assalto gia' da martedì mattina, dopo la sconfitta casalinga del Catania contro il Trapani che permette ora al #Lecce di giocarsi il primo match point promozione in casa contro la Paganese. Si sta parlando tanto dell'atmosfera rovente in casa Lecce, ma non è da sottovalutare anche l'atmosfera calda in casa ...

Lecce - il bullo chiede di non parlarne più. Il preside : “È fragile anche lui” : "Il ragazzo ha preso coscienza del terremoto mediatico che lo ha travolto" ha spiegato il preside. Il ragazzino vittima di bullismo però racconta che gli episodi andavano avanti da un anno.Continua a leggere

Usavano la sua maglia per pulire la lavagna - lo picchiavano e insultavano : l'aggressione dei bulli a un 17enne di Lecce : Questa volta il video non ritrae solo aggressore e vittima. Questa volta l'ennesimo atto di bullismo in una scuola ha altri protagonisti, compagni dei due, che decidono di filmare tutto, tentativo estremo visto che probabilmente la sequela di prepotenza andava avanti da tempo, per incastrare il responsabile. Pochi secondi, 14, nei quali si vede, nella classe di un istituto tecnico di Lecce, mentre una ragazza appare seduta dietro ad un banco, ...

Serie C rovente - più spettatori a Lecce che in A : eppure c'è chi si lamenta : Siamo davvero all'assurdo. lamentarsi oppure criticare oppure ancora definire "tifoseria da tastieristi" una delle piazze più calde della Serie C è da ignoranti (nel senso che si ignorano i numeri storici) ed incompetenti. Da tifosi a giornalisti, in tanti in questi giorni (e nei giorni precedenti al match) hanno parlato di Lecce - Fondi come una gara in cui ci si aspettava più affluenza. eppure Lecce - Fondi è stato il match più seguito del ...

7 8 aprile - FRANCESCA MICHIELIN : IO NON ABITO AL MARE a Maglie - Lecce - e Bari : Inizio Spettacoli Ore : 21.00 Apertura Porte Ore : 19.30 Tipologia di Posto: POSTO UNICO Prezzo Biglietto: € 28,75 compreso diritti di prevendita I biglietti per questi spettacoli sono disponibili in ...

Lecce - Ticket - allo sportello ASL solo chi non è negli elenchi esenti e per evitare file può rivolgersi anche ai CAF : ... che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ricevono direttamente dal sistema informativo Tessera Sanitaria , TS, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al momento della ...