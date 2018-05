Le ultime ore di Enzo e Nanda Una vita | e una morte | insieme

Genova - drogò e violentò figlia 14enne : condannato a 12 anni/ ultime notizie : minore si confidò con la nonna : Genova, drogò e violentò figlia 14enne: condannato a 12 anni di carcere un uomo di 40 anni. Fece fumare del crack alla minore e abusò di lei tre volte in 2 giorni.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:01:00 GMT)

Brindisi - abusi e ipnosi su minore : arrestato 48enne/ ultime notizie : già in carcere per violenza sessuale : Brindisi, abusi e ipnosi su minore: arrestato un artigiano 48enne, già in carcere per fatti simili. Costringeva la vittima a compiere atti di autolesionismo e punizioni corporali.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:18:00 GMT)

Calciomercato Genoa - ribaltone nelle ultime ore : sorpasso per il dopo-Perin : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha raggiunto con anticipo la salvezza nel campionato di Serie A, stagione altalenante per gli uomini di Ballardini che adesso pensano anche alla prossima stagione. Dopo aver confermato il tecnico la prima situazione da seguire sarà quella del portiere con Perin che quasi certamente sarà ceduto. Per il sostituto nome a sorpresa, secondo quanto riporta Sky Sport al suo posto il Genoa sta pensando ad Emil Audero ...

Pontecagnano - operaio muore travolto da auto su bisarca/ ultime notizie Salerno : dura reazione dei sindacati : Pontecagnano, operaio muore travolto da auto su bisarca. dura reazione dei sindacati, a partire da Cisl. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta. Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:46:00 GMT)

BARI - 45ENNE CLOCHARD ACCOLTELLATO SU RAMPA DISABILI SCUOLA/ Rapina ultime notizie : aggressore in fuga : BARI, 45ENNE ACCOLTELLATO davanti a SCUOLA media: è grave. ultime notizie: vittima di un tentativo di Rapina? Indagano i carabinieri, intervenuti sul posto dopo una segnalazione(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 14:15:00 GMT)

Lecco - shitzu sbranato da un pitbull e un boxer : il cane eroe muore per salvare i padroni - ultime Notizie Flash : A Lecco, uno shitzu è stato sbranato da un pitbull e un boxer per mettere in salvo il suo padroncino. Il cane eroe si chiamava Joe e ora la sua famiglia sta vivendo nel dolore

Il felice - il vinto e il cattivo. 8 colpi di scena avvenuti nelle ultime 24 ore : 1) La Lega ha stravinto in Friuli. Il suo candidato ha ottenuto il 57% dei voti. Il partito ben il 35%. Quasi tre volte il risultato dell’alleato Forza Italia (12%) e del Movimento 5 Stelle (11,7%). 2) Renzi ha fatto saltare il tavolo con il M5S. Ospite di Che tempo che fa, ha detto chiaramente che non crede a un accordo con i grillini. Tradotto: visto che controlla la maggioranza della direzione e dei parlamentari, farà di tutto per sabotarlo. ...

Vicenza - marito e moglie trovati morti in casa/ ultime notizie - giallo a Schio : probabile malore : Vicenza, marito e moglie trovati morti in casa: giallo a Schio. Le Ultime notizie: probabile malore, i carabinieri escludono le ipotesi di una fuga di gas e di una rapina(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:58:00 GMT)

HIMALAYA - MUORE ALPINISTA SIMONE LA TORRE/ ultime notizie : tragedia in Nepal - stava scalando il Dhaulagiri : SIMONE La TORRE, ALPINISTA italiano morto in Nepal: tragedia su una delle vette dell'HIMALAYA. Le Ultime notizie: stava scalando il Dhaulagiri. Messaggi di dolore sui social(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Ischia - ambulanza bloccata da transenna : turista muore in hotel/ ultime notizie : polemiche sui soccorsi : Ischia, ambulanza bloccata da transenna: turista muore in hotel dopo malore. Scattano le polemiche sulle presunte responsabilità dei soccorsi, giunti 20 minuti dopo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:45:00 GMT)

Probabili formazioni/ Fiorentina Napoli : quote e ultime novità live. Occhio a Giovanni Simeone! (Serie A) : Probabili formazioni Fiorentina Napoli: le quote e le ultime novità live sugil schieramenti delle due squadre. Sarri al completo e con i soliti undici, Pioli ritrova Sportiello e Pezzella(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:50:00 GMT)

